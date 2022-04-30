Rize İyidere Lojistik Limanı için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Rize İyidere Lojistik Limanı için çalışmalar sürüyor

30.04.2022 18:20
Rize İyidere Lojistik Limanı için çalışmalar sürüyor

Rize'de yaklaşık 20 milyon ton taş kullanılıp deniz doldurularak yapılacak İyidere Lojistik Limanı için çalışmalar sürüyor.

Rize'de yaklaşık 20 milyon ton taş kullanılıp deniz doldurularak yapılacak İyidere Lojistik Limanı için çalışmalar sürüyor.

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, İyidere Lojistik Limanı dolgu alanında incelemelerde bulundu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden bilgi aldı.

Avcı, burada gazetecilere, Rlojistik limanın Rize'deki devasa yatırımlardan birisi olduğunu söyledi.

Rize lojistik Limanı'nın 2023 yılı sonunda hayata geçeceğini belirten Avcı, "Önemli bir istihdam kapısı olacağını düşünüyoruz. Rize'nin en önemli gelişim konularından bir tanesinin lojistik liman olacağını düşünüyoruz. Dolaylı olarak 8-10 bin kişiye istihdam sağlayacak." dedi.

Avcı, özellikle organize sanayi bölgesinin lojistik limanla birlikte çok daha güçleneceğini ve firmaların da daha ciddi bir rağbet göstereceğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Mardin'den İran'a kadar uzanabilecek bir kara yolu bağlantısı Ovit Tüneli üzerinden lojistik merkezine ulaşmış oluyor. Açılacak havalimanımızla beraber bir havalimanı bağlantısı da oluşuyor. Lojistik limanın dolgu çalışmalarının yaklaşık yüzde10'u tamamlanmış durumda. Çok hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Türkiye'de şu anda rıhtım içi derinliği 15 metre olan 4'üncü liman olacak. Esasında bu derinlik bize buranın kapasitesini gösteriyor. Hedeflenen büyüklüğü, ticari kapasiteyi, taşıma kapasitesini gösteriyor."

Avcı, lojistik merkezin demir yolunun da teminatı olacağını kaydederek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun hem Trabzon'a hem Rize'ye bir demir yolu bağlantısı yapılacağını ve bunun çalışmalarının yürütüldüğünü kendilerine söylediğini aktardı.

8 bin kişiye de dolaylı istihdam imkanı sağlayacak

Liman, global ölçekte transit yüklerin Türkiye'ye taşınmasına katkı sağlayacak.

İhalesi, 16 Temmuz 2020'de yapılan Rize İyidere Lojistik Limanı Projesi ile Rize'ye yıllık 13 milyon ton kapasiteye sahip bir liman ve lojistik merkez kazandırılacak, Karadeniz'e açılan yeni bir lojistik üssü inşa edilecek.

Çevresel açıdan en doğru yaklaşımlarla yapılacak liman, hem bölge illerinin ekonomisine hem de ülkenin ticaret hacmine önemli katkı sunacak.

Söz konusu liman projesinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) etkisi yaklaşık 191 milyon 978 bin dolar, üretime etkisi 427 milyon 425 bin dolar olacak. Proje, 34 sektörde 1000 kişiye doğrudan, 8 bin kişiye de dolaylı istihdam imkanı sağlayacak.

YORUMLAR
500
Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi Adana katılımıyla ivme kazandı Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi Adana katılımıyla ivme kazandı İstanbul Valiliğinin organizasyonuyla liman çalışanlarına iftar verildi İstanbul Valiliğinin organizasyonuyla liman çalışanlarına iftar verildi

İstihdam, Türkiye, Liman, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize İyidere Lojistik Limanı için çalışmalar sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
18:19 Konyaspor, Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda rahat bir nefes aldı
18:05 Trabzonsporlular kutlamalara başladı! Eşini hastanede bırakıp gelen taraftarın sözleri gündem oldu
17:57 Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na tepki: Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindeyiz
17:29 ABD'de kıyamet alameti olarak görülen sakallı kurbağa panik yarattı
17:25 Dünya futbolunun en önemli menajerlerinden Mino Raiola yaşamını yitirdi
17:04 Yusuf Yazıcı, Rusya'dan paylaşım yaptı! Trabzon'da yer yerinden oynadı
16:51 İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Bize güvendiği için teşekkürler
16:50 Trabzonspor taraftarları rakip takımların isminin yazılı olduğu tabutları denize attı
16:40 Johnny Depp'in, Amber Heard ile görüşen Elon Musk'ı dövdüğü öne sürüldü
15:26 Marmara'daki deprem sonrası bütün Türkiye'ye uyarı: Nüfusun yüzde 95'i tehlike altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 18:29:18. #1.12#
SON DAKİKA: Rize İyidere Lojistik Limanı için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement