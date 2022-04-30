Rize İyidere Lojistik Limanı için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Rize'de yaklaşık 20 milyon ton taş kullanılıp deniz doldurularak yapılacak İyidere Lojistik Limanı için çalışmalar sürüyor.

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, İyidere Lojistik Limanı dolgu alanında incelemelerde bulundu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden bilgi aldı.

Avcı, burada gazetecilere, Rlojistik limanın Rize'deki devasa yatırımlardan birisi olduğunu söyledi.

Rize lojistik Limanı'nın 2023 yılı sonunda hayata geçeceğini belirten Avcı, "Önemli bir istihdam kapısı olacağını düşünüyoruz. Rize'nin en önemli gelişim konularından bir tanesinin lojistik liman olacağını düşünüyoruz. Dolaylı olarak 8-10 bin kişiye istihdam sağlayacak." dedi.

Avcı, özellikle organize sanayi bölgesinin lojistik limanla birlikte çok daha güçleneceğini ve firmaların da daha ciddi bir rağbet göstereceğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Mardin'den İran'a kadar uzanabilecek bir kara yolu bağlantısı Ovit Tüneli üzerinden lojistik merkezine ulaşmış oluyor. Açılacak havalimanımızla beraber bir havalimanı bağlantısı da oluşuyor. Lojistik limanın dolgu çalışmalarının yaklaşık yüzde10'u tamamlanmış durumda. Çok hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Türkiye'de şu anda rıhtım içi derinliği 15 metre olan 4'üncü liman olacak. Esasında bu derinlik bize buranın kapasitesini gösteriyor. Hedeflenen büyüklüğü, ticari kapasiteyi, taşıma kapasitesini gösteriyor."

Avcı, lojistik merkezin demir yolunun da teminatı olacağını kaydederek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun hem Trabzon'a hem Rize'ye bir demir yolu bağlantısı yapılacağını ve bunun çalışmalarının yürütüldüğünü kendilerine söylediğini aktardı.

8 bin kişiye de dolaylı istihdam imkanı sağlayacak

Liman, global ölçekte transit yüklerin Türkiye'ye taşınmasına katkı sağlayacak.

İhalesi, 16 Temmuz 2020'de yapılan Rize İyidere Lojistik Limanı Projesi ile Rize'ye yıllık 13 milyon ton kapasiteye sahip bir liman ve lojistik merkez kazandırılacak, Karadeniz'e açılan yeni bir lojistik üssü inşa edilecek.

Çevresel açıdan en doğru yaklaşımlarla yapılacak liman, hem bölge illerinin ekonomisine hem de ülkenin ticaret hacmine önemli katkı sunacak.

Söz konusu liman projesinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) etkisi yaklaşık 191 milyon 978 bin dolar, üretime etkisi 427 milyon 425 bin dolar olacak. Proje, 34 sektörde 1000 kişiye doğrudan, 8 bin kişiye de dolaylı istihdam imkanı sağlayacak.