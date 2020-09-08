RİZE Kabuk böceği istilasındaki ladin ormanlarını 'terminatör böcek' kurtarıyor - Son Dakika

Kabuk böceği istilasındaki ladin ormanlarını 'terminatör böcek' kurtarıyor

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde, ladin ormanlarını istila ederek kurumalarına yol açan 'Dendroctonus micans' isimli dev kabuk böceğine karşı biyolojik mücadele başlatıldı. Zararlı böceğin tek doğal düşmanı olduğu belirlenen ve laboratuvarlarda üretilen 'terminatör böcek' olarak adlandırılan 3 milyon 'Rhizopfagus grandis' adlı böcek türü, ormana bırakıldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Artvin, Trabzon ve Gümüşhane'de görülen 'Dendroctonus micans? adlı dev kabuk böceği, ladin ormanlarını istila ediyor. 1998 yılında tespit edilen bu böcek türü için 1999 yılında biyolojik mücadele laboratuvarı kuruldu. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü tarafından zararlı böcek türüne karşı mücadele için Trabzon, Maçka ve Torul Orman İşletme Müdürlükleri'nde kurulan laboratuvarlarda; 2 milyon 282 bin 314 terminatör böcek üretilip, zarar gören ormanlara bırakıldı. Bölgedeki 202 bin 362 hektar ladin ormanından, zarar gören 84 bin 498 hektar ladin ormanında dev kabuk böceğine karşı biyolojik mücadele de yapıldı. Orman müdürlüğü ekipleri İkizdere Çamlık mevkisindeki ladin ormanlarında çalışma yaparak, zarar gören ağaçlara 'Rhizopfagus grandis? adlı terminatör böcek bıraktı. Dev kabuk böceği zararlısının bulunduğu ağaçlar tek tek tespit edilip, bu ağaçlara terminatör böcekler bırakılarak biyolojik dengenin sağlanması da amaçlanıyor.

'YÜZDE 90 BAŞARI SAĞLADIK'

Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, 1999 yılında ladin ağacı zararlısının yırtıcısını üretmek için laboratuvar kurmaya başladıklarını belirterek "Bugüne kadar 2 milyon 200 bin civarında bir böceği laboratuvarımızda üreterek, ormanlarımıza bıraktık. Artvin Bölge Müdürlüğü'nden aldığımız 600 bin civarındaki böcekle birlikte yaklaşık 3 milyon böceği ormanlarımıza bırakmış durumdayız. Bölge müdürlüğümüz sınırlarında 202 bin hektarlık ladin ormanımızın 85 bin hektarında bu böcekle karşılaştık ve mücadelesine başladık. Yüzde 90 kısmında bir başarı yakaladık. Kalan kısımda da biyolojik dengeyi yakalamak için mücadelemizi yapıyoruz. Biz bu yıl programımızda olan 40 bin adet böceğin üretimini yaptık. Ormanlara hemen hemen hepsini bıraktık. Zarar gören ormanlara bırakmaya devam ediyoruz" dedi.