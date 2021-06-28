Rize Kalesi'nde 2. Etap alt yapı çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Rize Belediyesi tarafından Rize Kalesi'nin tarihi dokusu dikkate alınarak yürütülen çalışma kapsamında daha önce dar ve bozuk zeminden oluşan kale merdiveni genişletilerek kara taştan yeniden yapılıyor.

Kale Cami yanından, şehir merkezi kale simit fırını önüne bağlantısı olan eski yaya yolu güzergahı boyunca devam eden yenileme çalışmaları kapsamında kalan kısımda 2. Etap alt yapı çalışmaları tamamlandı. Yağmur suyu hattı döşenen yaya yolu, işinde ehil ustaların gayretli çalışmalarıyla kara taş döşenerek Rize Kalesi'ne uyum sağlayan bir görünüme kavuşuyor.

Araç yoluna alternatif olarak bilinen ancak eski oluşu dolayısıyla vatandaşların çok kullanmadığı yaya yolunun yenileme çalışmaları tamamlanmasıyla birlikte Rize Kalesi'ne çıkacak olan vatandaşlar tarafından aktif kullanılması bekleniyor.

Rize Belediyesi'nin "Bin Adım'da Rize Kalesi" olarak adlandırdığı çalışma daha şimdiden takdirleri kazanmaya başladı.

Devam eden çalışmaları başkan yardımcısı Muhittin Aydın Bilsel ile birlikte yerinde inceleyen Rize Belediye Başkanımız Rahmi Metin ekiplerden bilgi aldı.