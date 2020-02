Rize kar yağışı altında yolda kalan aracı, trafik polisleri itti - Son Dakika

Kar yağışı altında yolda kalan aracı, trafik polisleri itti

RİZE'de trafik polislerinin, kar yağışı sırasında yolda kalan aracı iterek yardım ettiği anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler, övgü topluyor.

Kentte dün etkisini artıran kar yağışı sonrası Çayeli ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil, arzılanınca yolda kaldı. Yoğun kar yağışı altında aracıyla yolda kalan sürücüsünün yardımına bu sırada devriye görevi yapan Rize Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yetişti. Polis Memurları Ahmet Arslan, Eren Kahyaoğlu ve Rıdvan Ünal'ın bulunduğu ekip, 4 kişinin bulunduğu aracı kar yağışı altında dakikalarca iterek güvenli bölgeye çekti. Yakındaki bir apartmandaki vatandaş, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, takipçiler, polislere övgü dolu yorumlarda bulunup, teşekkür etti.

'BİZ GÖREVİMİZİ YAPTIK'

Polis memurlarından Ahmet Arslan, havanın çok karlı ve yağışlı olması nedeniyle güzergahlarında kontrollerine devam ettiklerini belirterek, 'Çayeli mevkiinde viyadük üstünde bir aracın yolda kaldığını gördük. Araçtan inip yanına gittim. Araç karla kaplanmıştı plakaları dahi görünmüyordu. Yanına geldiğimizi bile fark etmediler o kadar karla kaplıydı. Camı tıklayıp ne olduğunu sordum. Araçlarının bozulduğunu ve yolda kaldıklarını ifade ettiler. Araçta kendisi, eşi, bir çocuk ve annesi vardı. Rampayı iteleyerek çıkarmayı oradan aşağıya da vurdurarak çalıştırmayı denemeyi teklif ettim. Hep beraber aracı itelemeye başladık, rampanın tepesine çıkarttık. Aracı vurdurmayı beceremeyeceğini söyleyince de şoför koltuğuna geçtim, 1-2 denedik, çalışmayınca aracı tehlike oluşturmayacak bir yere aldık. Sürücü, kardeşini çağırdı araçtakileri almak için. Biz de tekrar güzergahımızı kontrol etmek için yola çıkarken, yardımcı olduğumuz sürücü bize teşekkür ederek sarılıp kucaklayarak vedalaştı. Bizim amacımız her türlü koşulda vatandaşımıza yardımcı olmak. Bizim de başımıza gelebilir böyle bir durum, biz de yolda kalmış olabiliriz. Biz görevimizi yaptık' dedi.

'ARACI İTEREK GÜVENLİ BÖLGEYE ALDIK'

Polis Memuru Eren Kahyaoğlu da, vatandaşın her türlü yardımına koşacaklarını anlatrak "Güzergah kontrolüne çıktık. O esnada Çayeli hattında yolda kalmış bir araca rastladık. Aracın yanına giderek sürücüsünden aracın arızasını öğrenmeye çalıştık. Aracın bulunduğu nokta tehlike oluşturuyordu. Can ve mal güvenliği için aracı iterek güvenli bölgeye aldık. Biz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için çalışıyoruz. Onlar için her türlü yardıma koşarız? diye konuştu.

'TEŞKİLATIMIZIN HER ÜYESİ AYNI ŞEYİ YAPAR'

Polis memuru Rıdvan Ünal ise görevlerinin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu kaydederek, 'Burada yolda kalan vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlayabilmek için onları güvenli bölgeye aktarmamız gerekiyordu. Biz de elimizden gelen yardımı yaptık. Arabayı çalıştırmayı denedik olmayınca, iterek güvenli alana getirdik. O an yapabileceğimiz başka bir şey yoktu, o yüzden de aracı iterek vatandaşımıza yardımcı olduk. Burada teşkilatımızın başka üyeleri olsaydı onlar da aynı şeyi yaparlardı' diye konuştu.