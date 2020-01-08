Rize kara lahana ve hamsi birleşti, 'hamsili suşi' oldu - Son Dakika

Kara lahana ve hamsi birleşti, 'hamsili suşi' oldu

Rize'de, Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, çiğ balık ve yosun kullanılarak yapılan Japonların ünlü yemeği 'suşi', Karadeniz yemek kültürünün temel lezzetlerinin başında gelen kara lahana ve hamsili olarak denendi. Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencisi Dilara Türüt'ün (17) çalışması sonucu, kara lahana ve hamsi birleşti, Uzak Doğu mutfağının simge yemeği 'suşi'ye dönüştü. Okul yönetimi, beğeni toplayan 'hamsili suşi' adı verilen farklı lezzete, patent almaya hazırlanırken, çalışmalarını sürdüren Türüt de, "Başka kültürlerin yemeklerini Karadeniz yemeklerine dönüştürmek için tarifler yapmaya devam edeceğim" dedi.

Kentte, Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, çiğ balık ve yosun kullanılarak yapılan Japonların ünlü yemeği 'suşi', Karadeniz yemek kültürünün temel lezzetlerinin başında gelen kara lahana ve hamsili olarak denendi. Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencisi Dilara Türüt'ün çalışması sonucu, kara lahana ve hamsi birleşti, Uzak Doğu mutfağının simge yemeği 'suşi'ye dönüştü. Türüt'ün lahana yaprağına sardığı pirinç lapası ve kızarmış hamsi ile yaptığı 'hamsili suşi', tadanların ilgi odağı oldu.

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