Son Dakika Haberleri: Rize Karadeniz'de Fırtına, Minare Yıktı, Çatıları Uçurdu

Rize Karadeniz'de Fırtına, Minare Yıktı, Çatıları Uçurdu

19 dakika önce

Karadeniz'de fırtına, minare yıktı, çatıları uçurduKaradeniz'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Karadeniz'de fırtına, minare yıktı, çatıları uçurdu

Karadeniz'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sinop'ta fırtınanın etkisiyle cami minaresi kısmen yıkıldı, bazı evlerin çatıları uçtu. Rize'de ise fırtına ağaçları devirdi.

Sinop'ta öğle saatlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle Korucuk Mahallesi Caminin minaresi kısmen yıkıldı. Fırtına, bir kız öğrenci yurdunun çatısını uçurdu, ağaçları devirdi. Polis ekipleri, çatının uçtuğu yolda önlem aldı. Çatının çevreye yayılan parçaları görevliler tarafından toplandı. Karadeniz'de fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri ve kuru yük gemileri de limana sığındı.

Rize'de ise Karadeniz Sahil Yolu üzeri Menders Bulvarın'da fırtına bazı ağaçları devirdi. Karayoluna devrilen ağaçlar görevliler tarafından kaldırıldı. Fırtına nedeniyle bazı evlerin de çatıları uçtu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:23 Kaynak: DHA

Sinop, Rize, Karadeniz, Güncel
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