RİZE Karadeniz'de tatlı geleneği bayramda da sürüyor - Son Dakika

Karadeniz'de tatlı geleneği bayramda da sürüyor

KARADENİZ'de sofraları süsleyen tatlı geleneği bayramlarda da sürdürülüyor. Rize'nin Fındıklı ilçesinde bayram tatlıları imece ile yapılırken, bir araya gelen yöre kadınları, türküler söyleyerek açtıkları yufkalarla Karadeniz mutfağının eşsiz tatlısı Laz böreğini de hazırlıyor. Karadeniz'de bayram hazırlığı yapan kadınlar, bayram tatlılarını yapmak için buluştu. Fındıklı'da yöre kadınları imece usulü toplanarak bayramda ikram edecekleri Laz böreği ve baklavaları hazırladılar. Bir yandan türkülerin söylendiği imece geleneği ile tatlıları hızlıca açan kadınlar, hem işlerini erken bitirmenin hem de bir geleneği yaşatmanın keyfini sürüyor. Karadeniz mutfağının meşhur tatlısı Laz böreği için de hazırlıklarını yapan yöre kadınları, ellerine aldıkları oklavalarla hummalı çalışmalarla yufka açıyor. Bölgede tatlı geleneği asırlardır sürdürülüyor.

'DÜNYADA TEK TATLI OLAN BÖREK LAZ BÖREĞİDİR'

Babaannelerinden öğrendikleri şekli ile Laz Böreğini yaptıklarını belirten Fatma Hanedar, 'Dünyada tatlı olan tek börek Laz böreğidir. İşte bu özel lezzet için yoğurduğumuz hamurları bir süre dinlendirdikten sonra yufkaları açmaya başlıyoruz. Tepsiye serdiğimiz 7 yufkanın üzerine hazırlanan muhallebiyi döküyoruz. Tekrar üzerine 7 tane yufka konularak kapatıyoruz. Eritilmiş tereyağı döküldükten sonra fırına verilir, pişince şerbetli dökülerek sıcak sıcak yenir. Bayram için tatlı hazırlığımızı imece ile gerçekleştirdik. Ne yazık ki bu bayramda da koronavirüs dolayısı ile geleneklerimizi yerine getiremeyeceğiz ama tatlı adeti yerini bulsun diye maskelerimizle yufkalarımızı açtık, tatlılarımızı hazırladık. Bayramda Laz böreğimizle baklavalarımızla ağzımızı tatlandıracağız' dedi.

'VİRÜS NEDENİYLE BURUK GEÇECEK BAYRAMI TATLANDIRACAĞIZ'

İmeceye katılara yufka açan Zehra Baltacı, 'Birlikten kuvvet doğar diyerek büyüklerimiz bu yola çıkmışlar, imece ile bayram hazırlıkları yapılıyor. Biz de bu geleneği yaşatıyoruz. Hem sohbet ediyoruz hem türküler söyleyip bir taraftan da tatlılarımızı yapıyoruz. Menümüzde görenin lezzeti Laz böreği de var. Söylediğimiz türkülerle tatlılarımız daha bir tatlanıyor' diye konuştu.

Bayramın Laz böreği olmadan olmayacağını kaydeden Oya Dalançıkar, 'Ben küçükken mahallenin büyükleri bayram öncesinde tatlı açmak için bir araya geliyorlardı, çok eğlenceli anlar yaşanıyordu. Biz de bugün bu geleneği yaşatıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayram için tatlı yapıyoruz, baklavalar da var ama en önemli lezzet tabii ki Laz böreği. Bayram Laz böreksiz olmaz' şeklinde konuştu. Pandemi tedbirlerine uyduklarnı söyleyen Filiz Karaalioğlu ise, 'Koronavirüs dolayısıyla çok da bir araya gelmemeye çalışıyoruz. Bugün burada da maskelerle yufkalarımızı açtık. Bayramda da tatlı ikramlarımız tabii ki sosyal mesafe kuralları içerisinde olacak. Buruk kutlayacağımız bu bayramı bayram tatlısı yaparak tatlandırmak istedik' diye konuştu.