Rize karadeniz yaylalarında 'bungolav' furyası

Karadeniz yaylalarında 'bungolav' furyası

TÜRKİYE genelinde başlatılan 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen kişilerin inşa ettiği beton kaçak yapıların yıkımının sürdüğü Doğu Karadeniz yaylalarında bu kez de 'bungolav' adı verilen tek katlı ahşap yapı furyası başladı. Beton yapılar gibi yıkılmayacağını öngörenler, birkaç günde yayla, mera ve özel koruma statülerine sahip alanlara bungolav evler inşa ediyor. Rize'de sayıları artan yapılar için valilik harekete geçti, yasal işlem başlattı. Rize Valisi Kemal Çeber, Kaçak ve ruhsatsız yapılarla mücadelemiz devam edecek ve müsaade etmeyeceğiz dedi.

Türkiye'de getirilen 'İmar Barışı' uygulaması, Doğu Karadeniz'de yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan kaçak yapı sahiplerini harekete geçirdi. Ayder Yaylası ve Uzungöl Turizm Merkezi başta olmak üzere kaçak yapı sahipleri, 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapıları için İmar Barışı başvurusunda bulundu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile e-devlet üzerinden başvuru yapan yaylacılar, Yapı Kayıt Belgelerini aldı. İmar Barışı ile Doğu Karadeniz'de kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı kişiler de, yaylalarda betonarme kaçak yapılar inşa etmeye başlayınca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, Özel İdare, Jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Orman Müdürlüğü ve belediye ekipleri kaçak inşaatlarla ile ilgili tutanaklar tutarak yasal işlem yaptı.

KAÇAK BETON YAPILAR YIKILDI

Doğu Karadeniz'de neredeyse tüm yaylalarda inşaat sesleri arasında yükselen kaçak yapılar için harekete geçildi. 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen kişilerin inşa ettiği kaçak yapılar için yıkım kararı alındı. Yıkımların sürdüğü Doğu Karadeniz'de, bir yandan da yeni kaçak inşaatlar yükseldi. Yayla, mera ve özel koruma statülerine sahip alanlara yapılanların ardından dere yataklarına da inşaatlar yapıldı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen ve yerli-yabancı turistlerin akınına uğrayan Rize'nin Fırtına Vadisi'nde, dere yatağına, otel, pansiyon, restoran ve otopark inşa edilmeye başlandı. Dere yataklarının daraltıldığı, karayolu kenarlarına sıfır noktaya inşa edilen yapılar ekiplerce yıkıldı.

BUNGOLOV FURYASI BAŞLADI

Doğu Karadeniz'de bu kez de 'bungolav' adı verilen tek katlı ahşap yapı furyası başladı. Beton yapılar gibi yıkılmayacağını öngörenler, birkaç günde yayla, mera ve özel koruma statülerine sahip alanlara bungolav evler inşa ediyor. Yaylacılar, kendi konaklamaları için yapıları inşa ederken, çoğunluğu ise ticari amaçla kiralanıyor. Rize'de sayıları artan yapılar için valilik harekete geçti, yasal işlem başlattı. Tutanaklar tutulmaya başlanan yapılar için yıkım kararları alınacak. Kararın ardından kaçak ahşap yapılar da yıkılacak. Bu arada yaylalarda denetimlerde artırıldı. Ekipler, yaylaları gezerek yeni kaçak yapılar yapılmaması için denetimlerini sürdürüyor.

VALİ BİR GECE ANSIZIN EVİ ORTAYA KOYUYOR

Rize Valisi Kemal Çeber, Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımı sırasında vatandaşlara 'Sakın kaçak yapı yapmayın, hepsi yıkılacak' uyarılarında bulunduklarını ancak kaçak yapı yapmaya yönelenler olduğunu söyledi. Vali Çeber, Kaçak yapılarla ilgili kararlılığımızı gören vatandaşlarımız beton yapı yapmak yerine bungolov evi bir gece ansızın ortaya koymaya başladı. Ertesi gün bakıyorsunuz orada bir bungulov ev. Bu nasıl oluyor Bunun cevabı da şu. Sadece Rize'de 120 civarında yaylamız var. Çok geniş bir alan. Vadiler, dereler ve diğer alanları düşünün ve her tarafımız yol. Gidiyor gece oraya onu koyuyor ama mutlaka anında tutanak tutuluyor. En fazla 4 aylık bir süreç sonrasında onların hepsi yıkılacak. Daha önceden kaçak yapı olarak tespitleri yapılanlar için süreç devam ediyor. Onlarla ilgili de gerekli hukuki zemini ayarladıktan sonra yani kaçak ve ruhsatsız yapılarla mücadelemiz devam edecek. Maalesef bu ruhsatsız ve kaçak yapılar bizim mücadele edilmesi gereken bir alan olarak önümüze çıkıyor. Çok zevk aldığımız iş de değil ama mutlaka bunlara 'dur' diyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz. Bu mücadele devam edecek dedi.

ERDOĞAN, 'AYDER'İ KİRLETTİK, REZİL ETTİK' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Ağustos 2017'de katıldığı AK Parti Rize İl Başkanları Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Ayder Yaylası ile ilgili Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka ama biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Ayder'i kentsel dönüşüm değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz. Aynı değişim dönüşümü de Uzungöl'de yapmamız lazım demişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Hiç kimse kusura bakmasın, kaçak yapılar yıkılacak açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamaların ardından bölge illerin valilikleri yapı yoğunluğu artan ve doğal güzellikleri bozulan yaylalar için harekete geçti, kaçak yapıların yıkımına başlandı.