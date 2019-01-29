Rize Kargo Paketlerini Savurduğu Görüntüleri Ortaya Çıkan 5 İşçi Kovuldu

Kargo paketlerini savurduğu görüntüleri ortaya çıkan 5 işçi kovulduRize'de, bir kargo şirketi çalışanları paketleri savurarak kamyona yüklemeye çalıştığı anlara ilişkin kayda alınan görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Kargo paketlerini savurduğu görüntüleri ortaya çıkan 5 işçi kovuldu



Rize'de, bir kargo şirketi çalışanları paketleri savurarak kamyona yüklemeye çalıştığı anlara ilişkin kayda alınan görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Tepki çeken görüntüler üzerine 5 çalışanın işine son verildi.



Ekrem Orhon Mahallesi'nde bir kargo şirketi çalışanları, koli ve paketleri savurarak kamyona yüklemeye çalıştığı anlar bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, savrulan koli ve paketlerin yere düştüğü, alınan kolilerin tekrar kamyonun kasasına gelişi güzel atıldığı görülüyor. Tepki çeken görüntüler üzerine 5 çalışanın işine son verildi.

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