Rize Kayıp Anahtarlar Sahiplerini Bekliyor
1 saat önce
Kayıp anahtarlar sahiplerini bekliyorRize'nin Ardeşen ilçesinde Zabıta Müdürlüğü'ne teslim edilen ve sayıları 200'ü geçen çeşitli markalarda araç, ev ve kasalara ait kayıp anahtarlar, sahiplerini bekliyor.
Kayıp anahtarlar sahiplerini bekliyor Rize
'nin Ardeşen
ilçesinde Zabıta Müdürlüğü
'ne teslim edilen ve sayıları 200'ü geçen çeşitli markalarda araç, ev ve kasalara ait kayıp anahtarlar, sahiplerini bekliyor.
Kentin muhtelif yerlerinde düşürülen ya da unutularak kaybolan eşyaları bulanlar, Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne teslim ediyor. Ardeşen Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kayıp Eşya Ofisi'ne, 3 yılda 200'ü aşkın kayıp anahtar bırakıldı. Getirilen eşyaların arasında en fazla anahtarların yer alması dikkat çekti. Çeşitli markalarda lüks araçlara ait pek çok anahtar ile kayıp eşyaların sahipleri, belediye hoparlöründen yapılan anonsla bulunmaya çalışılıyor. Anahtarlarını kaybedenlerden bazıları, duyuruların ardından kayıp eşya ofisine gelerek anahtarlarını teslim alırken, geride kalan anahtarlar ise sahiplerini bekliyor.
'BELKİ BİR GÜN SAHİPLERİ GELİR'
Ardeşen Belediyesi Zabıta Müdürü Fatih
Eskiçırak, duyarlı vatandaşların çeşitli yerlerde bulduğu çoğunluğu anahtarlardan oluşan kayıp eşyaları kendilerine teslim ettiğini belirtti. Eskiçırak, Bu kadar anahtar 3 senede birikti. Sayıları daha fazlaydı. Belki de bu kadar anahtarı da sahiplerine teslim ettik. Duyarlı halkımız bulduğu eşyaları bize getiriyor. Bazen cep telefonu da oluyor. Bir kayıp eşya gelince hemen hoparlörden anons ediyoruz. Kimisi geliyor anahtarını alıyor. Bazı anahtarda böyle yıllardır bekliyor burada. Ev anahtarı, kasa, her marka araç anahtarı var. Herhalde sahipleri anonslarımızı duymadı. Bunlar burada beklemeye devam edecek. Belki bir gün sahipleri gelirö dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:13 Kaynak: DHA
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