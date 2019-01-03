Son Dakika Haberleri: Rize Kazada Yaralanan Müdür Yardımcısına Duygulandıran Mesaj

Rize Kazada Yaralanan Müdür Yardımcısına Duygulandıran Mesaj

1 saat önce

Kazada yaralanan müdür yardımcısına duygulandıran mesajRize'de, yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı, felsefe öğretmeni Nazan Koçer'in (49) yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Marife Özay (46) için okul öğretmenleri ve öğrenciler, duygulandıran bir...

Rize Kazada Yaralanan Müdür Yardımcısına Duygulandıran Mesaj, System.String[]
Kazada yaralanan müdür yardımcısına duygulandıran mesaj

Rize'de, yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı, felsefe öğretmeni Nazan Koçer'in (49) yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Marife Özay (46) için okul öğretmenleri ve öğrenciler, duygulandıran bir görsel hazırladı. Okul bahçesinde yan yana dizilerek müdür yardımcısı Marife Özay'ın adını yazan öğrenciler, 'Düzen aldık sizi bekliyoruz' afişi açtı.

Kaza, geçen yıl 27 Aralık'ta, Gülbahar Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. K.E.K. yönetimindeki 53 AAG 699 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Marife Özay ile okulda felsefe öğretmeni olarak görev yapan Nazan Koçer'e çarptı. Kazada, Özay ve Koçer yaralandı. Çağırılan ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nazan Koçer, kurtarılamadı. Kazanın ardından minibüs şoförü K.E.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Hastanede solunum cihazına bağlı tutulan Marife Özay'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. İyi haber alan öğretmen ve öğrencileri Müdür Yardımcısı Marife Özay için duygulandıran bir görsel oluşturdu. Okulda yan yana dizilen öğrenciler, adını yazdığı müdür yardımcıları Marife Özay için 'Düzen aldık sizi bekliyoruzö afişi açtı. Kayda alınan görüntüler, hastane odasında Marife Özay'a izlettirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:42 Kaynak: DHA

Rize, Anadolu Lisesi, 3. Sayfa
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