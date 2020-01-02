Rize kemençe sesini duyunca yerinde duramıyor - Son Dakika

Kemençe sesini duyunca yerinde duramıyor

RİZE'de, Sercan Çakır (23), günlük hayatında, cadde ortasında ya da çay bahçesinde, nerede kemençe sesi duysa, kendisinden geçip, horon oynamaya başlıyor. Kemençenin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Çakır, Kemençe ile kendimden geçiyorum, kontrolümü kaybedip, kemençe durana kadar ben de oynuyorum. Kemençesiz, horonsuz duramam dedi.

Rize'de oturan Sercan Çakır, kemençe ve horon tutkusuyla, ilgi odağı oluyor. Çakır, Karadeniz müziği duyduğu her yerde, kendisinden geçip horon oynamaya başlıyor. Günlük yaşamında, cadde ortasında, çay bahçesinde, kemençe sesini duyunca, kemençe ritmine, kendine özgü sıra dışı horonla eşlik eden Çakır'ın performansı, görenlerin beğenisini topluyor. Yer zaman fark etmeden kemençe sesinin geldiği her yerde horona başlayan Çakır, kimi zaman cadde ortasında, kimi zaman ise düğün salonunda horon halkasına girip, eğleniyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleriyle fenomen olan Çakır, kemençe müziğinin bitmesiyle, horon gösterisini sonlandırıyor.

'ELİMDE DEĞİL YERİMDE DURAMIYORUM'

Horon oynamaktan büyük keyif aldığını anlatan Sercan Çakır, Müziği duyduğunda kemençe sesi kulağıma ulaştığında yerimde duramıyorum, hemen horona başlıyorum. Çok eğleniyorum, mutlu oluyorum. Kemençe ile kendimden geçiyorum. Kemençe durana kadar ben de oynuyorum, kemençe bitince ben de oynama son veriyorum. Kemençe ile kendimi kaybediyorum elimde değil dedi.

'KENDİMİ TUTAMIYORUM'

Horona 10 yaşından beri ilgi duyduğunu söyleyen Çakır, Küçükken kimse beni horonda koluna almazdı, şimdi ise girdiğim horon halkalarında herkes yanımda horon etmek istiyor. Kemençe sesi nerede geliyorsa orada oynuyorum. Şaşkın bakışlara hiç aldırış etmiyorum. Zaten kendimi tutamıyorum, ister istemez oynuyorum. Müziği kapattıklarında yoluma devam ediyorum. Gittiğim düğünlerde insanlar yoruluyor, horon halkasından çıkıyor, sonra tekrar giriyor ama o horon halkasında kemençe durana kadar ben hep var oluyorum diye konuştu.

'KEMENÇEYE DENK GELİNCE İŞE GEÇ KALIYORUM'

Horon tutkusu nedeniyle başına ilginç şeyler de geldiğini belirten Çakır Arkadaşlarla çay içiyorduk, o sırada kemençe çaldı, elimdeki çayı fırlatarak horona kalktım, biraz tehlikeli olmuştu. Bazen sokakta çok acelem olduğunda kemençe sesine denk geliyorum, mecbur horon edeceğim ama işime de geç kalıyorum. Horon ederek yoluma devam ediyorum. Bazen işten çıktığımda eve gitmiyorum rastgele bir düğün salonuna gidiyorum, tanıdık tanımadık fark etmiyor. Giriyorum horon halkasına, horon ediyorum, eğleniyorum, sonra evime gidiyorum dedi.

RÖPORTAJDA ZOR ANLAR

Röportaj sırasında çevreden gelen kemençe sesini duyan Çakır, dayanamayarak horon oynamaya başladı. Röportaj sırasında zor anlar yaşayan Çakır'ın bu durumunu fark edenler, müziği kapatın da, çocuk da dursun diyerek müziği açanları uyardı.

'KEMENÇE VE HORONA AŞIK'

Sercan Çakır'ın arkadaşı Muhammet Aktaş, Bende Karadenizliyim, kemençe duyunca dayanamıyorum, kalkıyoruz horona ama Sercan kadar uzun horon edemiyorum, bırakıyorum ama o oynamaya devam ediyor. Kemençe ve horona aşıkö diye konuştu.

Sercan Çakır'ı horon ederken ilgiyle izleyen kent sakini Necati Tuzcu da, Karadenizlinin bir huyu vardır. Hamsi yedi mi kemikleri başlar oynamaya. Bende hamsi yedim mi kemençe sesi duyunca yerimde duramıyorum. Sercan kadar oynayamayız, o 24 saat oynuyor dedi.