Rize kış yüzme şenliği'nde buz gibi suya girdiler - Son Dakika

Kış Yüzme Şenliği'nde buz gibi suya girdiler

Rize'de bu yıl 6.sı yapılan Kış Yüzme Şenliği'ne katılanlar 1100 rakımlı Deremezra Yaylası'nda dondurucu soğuğa aldırmadan göle girdi.

Rize'de 6.sı düzenlenen Kış Yüzme Şenliği Ardeşen'deki 1100 rakımlı Deremezra Yaylasında gerçekleşti. Kaçkar Dağı eteklerindeki yaylada 2 gündür devam eden etkinliklerde katılımcılar bugün buz gibi gölette suya girdi. Suya girmeden önce horon ederek ısınan katılımcılar sonra kıyafetlerini çıkartarak buz gibi suya kendilerini bıraktılar. Yaklaşık 25 kişi suya girmeyi tercih ederken diğer katılımcılar yüzenleri seyretti. Suya girenler arasında 7 yaşındaki Rümeysa Yazıcı'da vardı. Babası ile buz gibi suya giren Rümeysa biraz suda durarak hemen çıktı. Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik'te suya girmeyi tercih edenler arasındaydı.