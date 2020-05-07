RİZE Koronavirüsü yenen 4 doktor, görevine dönüp, plazma bağışında bulundu - Son Dakika

Koronavirüsü yenen 4 doktor, görevine dönüp, plazma bağışında bulundu

RİZE'de koronavirüse yakalanan 4 doktor, tedavilerinin ardından görevlerine döndü, plazma bağışında bulundu.

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan doktorlar Nadir Emlek, Muhammet Öztürk, Muhammet Mürsel ve Ünsal Bağın'a bazı belirtiler üzerine koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan doktorlar, hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık 2 haftadır tedavi gören doktorlar, sağlığına kavuştu, görevlerine başladı. Doktorlar plazma bağışında bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, koronavirüsü yenen doktorların plazma bağışına katkıda bulunduklarını belirterek 'Doktorlarımızın arasında üç kere plazma bağışında bulunan arkadaşlarımız var. Öncelikle Kızılay'a plazma bağışını destekliyoruz' dedi.

Doktor Muhammet Öztürk, koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek '12 gün evde karantinada kaldım. Daha sonra tedavinin ardından göreve başladım. 28 gün sonra ilk plazma bağışında bulundum. Bir daha da bulunacağım' dedi.

Doktor Nadir Emlek da "14 gün tedavi gördüm. Tedavimin ardından da iyileştim. Daha sonra plazma bağışında bulundum. İnşallah bu plazmanın hastalara şifa olmasını diliyorum? diye konuştu.

Doktor Muhammet Mürsel Öğütveren ise serviste bulunduğu sırada bu virüse yakalandığını belirterek, "Tedavi gördük. Tedavimizin ardından Kızılay'dan arkadaşlar aradı plazmamımıza da verdik. İyileşen hastalarımızda plazma bağışında bulunmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Ateş ve gribal enfeksiyon şikayetleri ile kendisine test yapıldığını anlatan Doktor Ünsal Bağın, 'Ben testimi yaptırdım ve pozitif çıktı. Eşimin de testini yaptırdım negatif çıktı. Tedavilerimi tamamladım, taburcu oldum. Kızılay'a iki kez plazma bağışında bulundum. Üçüncüyü de vereceğim" dedi.