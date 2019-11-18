Son Dakika Haberleri: Rize koyun sürüsü ile karayoluna çıktı, trafik kilitlendi
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Rize koyun sürüsü ile karayoluna çıktı, trafik kilitlendi

6 saat önce

Koyun sürüsü ile karayoluna çıktı, trafik kilitlendiRize'de, havaların soğuması ile birlikte yaylalardan göç etmeye başlayan çobanlar yola koyuldu.

Koyun sürüsü ile karayoluna çıktı, trafik kilitlendi

Rize'de, havaların soğuması ile birlikte yaylalardan göç etmeye başlayan çobanlar yola koyuldu. İkizdere ilçesinde yaklaşık 600 küçükbaş hayvanı ile karayolunda ilerleyen çobanlar, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu.

Doğu Karadeniz'de havaların soğuması ve yüksek kesimlerde kar yağışı ile birlikte yaylalar beyaza büründü. Yaylalardan göç etmeye başlayan çobanlar da yola çıktı. İkizdere ilçesi Ovit Yaylası'ndan yaklaşık 600 küçükbaş hayvanı ile 3 gün önce yola çıkan Sezgin Yazar, sürüyü karayolundan yürüttü. Sürüsü ile karayolunda ilerleyen çoban, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu. Koyun sürülerinin geçtiği karayolunda zaman zaman trafik aksadı. Çobanlar trafik akışını kontrol etmeye çalışarak sürüsü ile karayolunda yol aldı.

Karayolunda araçları ile ilerleyen sürücüler de şaşkın bakışlar altında koyun sürüsünün arasından geçerek yoluna devam etti. Kimi sürücüler araçlarının etrafını saran sürüyü cep telefonları ile görüntüledi. Çobanlar, 2 gün daha sürecek yolculukla Rize'nin Pehlivantaşı Mahallesi'ne ulaşacak.

Sürü sahiplerinden Sezgin Yazar, yaklaşık 110 kilometrelik bir yolu 5 günde alacaklarını belirterek, Yolculuk zor oluyor. Araç sürücüleri bize biraz daha yardımcı olsa yolculuk daha kolay olacak. Araçları sürümüzün üzerine sürüyorlar. Biz de yolculuk sırasında kamp kurup dere kenarlarında yatıyoruz dedi.

Rize koyun sürüsü ile karayoluna çıktı, trafik kilitlendi

Çobanlar, İkizdere, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:15 Kaynak: DHA
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