Rize kurban pazarında tonluk boğalar alıcı bekliyor - Son Dakika

RİZE'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan sahipleri, özellikle tonlarca ağırlıktaki boğalarına müşteri bulmakta güçlük çekiyor. Satışların az yaşandığı kurban pazarında satış anı heyecanı ile kurban sahipleri ve müşteriler, pazarlık sırasında koronavirüs önlemlerini göz ardı ediliyor.

Rize Belediyesi'nin katlı kurban pazarında satıcılar, kurbanlık kesecek alıcıları bekliyor. Günler öncesinde pazar alanında yerini alan satıcılar, bu yıl kurban satışlarının olmamasından yakınıyor. Hayvan sahipleri, özellikle tonluk boğalarına alıcı bulamayıp, geri götürmekten edişe ediyor. Satışların az yaşandığı kurban pazarında, satış anı heyecanı ile kurban sahipleri ve müşteriler pazarlık anında koronavirüs önlemlerini de unutuluyor. Satışın heyecanına kapılan alıcı ve satıcı, pazarlık sırasındaki sosyal mesafe kurallarını göz ardı ederek el sıkışıp anlaşıyor.'PAZAR HAYVAN DOLU, SATIŞ AZ?'Paşa' adlı 1 tonluk boğası ile pazardaki yerini alan Çetin İbrahim, 'Boğamızı Kars'ta doğal yemle besledim. 24 bin liraya satışa sunuyorum. Önceki yıllarda da büyük hayvanlar getirdim, bayram yaklaşmadan bitiriyordum ama bu yıl elimde kaldı. Pazar hayvan dolu, satış az' dedi.Ahmet Tamboğa isimli satıcı ise 900 kilo ağırlığındaki 'Polat' isimli boğasına alıcı beklediğini söyleyerek, 'Buraya 1 tona yakın boğa getirdim. 24-25 bin liraya satışta. Ama henüz alıcı yok. Hep elimde kaldılar, geri götürmekten endişe ediyorum' diye konuştu.Kurban alanında, 1 tonluk boğası için 28 bin lira fiyat koyan Cengiz Karasu, 24 bin liraya el sıkıştı. Karasu, 'Yemin, samanın pahalı olması nedeniyle hayvan bakmak çok pahalı. Artık bayram yaklaşıyor ve malların elimizde kalmaması için satmaya çabalıyoruz' dedi.

Pazara gelen İdris Kazdal ise anlaşmaya vararak kurbanlığını aldığını belirterek, 'Anlaşarak kurbanlığımızı aldık. Allah niyetlerimizi kabul etsin' ifadesinde bulundu.