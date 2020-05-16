RİZE Mahallede köpek istemeyen karı-koca, hayvansever kadına saldırdı - Son Dakika

Mahallede köpek istemeyen karı-koca, hayvansever kadına saldırdı

RİZE'de mimar Havva Nur Karaman, mahallede köpek beslemesine karşı çıkan akrabalarının saldırısına uğradı. O anlar kameraya yansırken, hayvansever kadın saldırganlardan şikayetçi oldu.

Merkeze bağlı Çiftekavak mahallesinde oturan mimar Havva Nur Karaman, Rize eski Belediye Başkanı Halil Bakırcı'nın kendisine hediye ettiği kangal cinsi köpekleri beslemeye başladı. Havva Nur Karaman'ın iddiaya göre mahallede köpek beslenmesinden rahatsız olan akrabaları H.K. ile eşi Ş.K. belediye ekiplerini arayarak şikayetçi oldu. Rize Belediyesi Veteriner ekipleri mahalleye geldiği sırada akrabalar arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine H.K. ve eşi Ş.K., Havva Nur Karaman'a saldırdı. Hayvansever kadın yere düşerken, araya girenler kavgayı ayırdı. O anlar kameraya yansırken, hayvansever kadın saldırganlardan şikayetçi oldu.

Bu arada hayvansever kadına saldıran karı-kocanın köpeklerin başında sigara söndürdükleri öne sürüldü.