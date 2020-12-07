Rize mandalinası tescilleniyor - Son Dakika

Rize mandalinası tescilleniyor

07.12.2020 09:31

- Rize mandalinası tescilleniyor 1924 yılında Uzakdoğu'dan getirilerek Rize'de ekimi yapılan satsuma cinsi mandalina bölgenin iklim şartlarını, yiyenler de tadını sevdi Uzakdoğu'dan getirilerek Rize'de ekimi yapılan satsuma cinsi mandalina için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından...

- Rize mandalinası tescilleniyor

1924 yılında Uzakdoğu'dan getirilerek Rize'de ekimi yapılan satsuma cinsi mandalina bölgenin iklim şartlarını, yiyenler de tadını sevdi

RİZE - Uzakdoğu'dan getirilerek Rize'de ekimi yapılan satsuma cinsi mandalina için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından 'Coğrafi işaret tescil başvurusu' yapıldı.

1924 yılında Uzakdoğu'dan getirilerek Rize'de ekimi yapılan satsuma cinsi mandalina bölgenin iklim şartlarını sevdi. Öyle ki tadı ve kokusu ile kendisini diğer türlerden ayıran satsuma cinsi mandalina Rize'nin Derepazarı ilçesinin de meşhur ürünü oldu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri fakültesi tarafından Rize'nin köyleri tek tek tarandı. Toplanan satsuma cinsi mandalinalar üniversite tarafından oluşturulan seleksiyon bahçesi ile inceleme altına alındı. İçlerinden çıkan 7 çeşit satsuma cinsi mandalina çeşidi için ise Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulunuldu.

Konu hakkında açıklama yapan RTEÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Keziban Yazıcı, 2013'te başlayan tescil çalışmalarının 2020 yılının Kasım ayı itibariyle son bulduğunu dile getirdi. Yazıcı "2013 yılında Rize mandalinasını tescil için başladığımız çalışmalar şükürler olsun bugün tescil ile sonuçlanıyor. Tescil başvurusunu üniversitemiz adına yaptık. Artık Rize mandalinası tescil olacak. Bu sürece çok kısa zamanda gelmedik. 2013 yılında başlayan çalışmalarımız 2020 yılı Kasım ayı itibari ile tamamlanmış oldu" dedi.

Çalışmaların gerçekleştiği seleksiyon bahçesini kurmak için Rize'deki tüm köylerin tarandığını dile getiren Yazıcı "Bu süreçte Rize'nin bütün köyleri taranarak en iyi satsuma cinsi mandalina çeşit adaylarını belirledik. Daha sonra belirlediğimiz çeşit adaylarını gördüğünüz bahçeye getirerek diktik ve bu bahçe içinde 4 yıl yarıştırdık. Çünkü ıslahın belli kuralları var. ve o süreçlere uymamız gerekiyor. Önce araziden seçiyorsunuz, daha sonra onun fidanını üretip fidanı bahçeye dikip bahçedeki gözlemlerinizi yapmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Satsuma cinsinin Türkiye'nin en çok ihraç ettiği ürünler arasında olduğunu fakat pazara girilebilmesi halinde büyük bir ivme kazanılacağını belirten Doç. Dr. Yazıcı "Baktığımız da bütün bölgedeki mandalinalar incelendiğinde en kalitesinin özellikle Rize ilinde olduğu tespit edildi. Bunun sebebi ise bizim bölgemizin nemli bir bölge olması. Bu nemden ötürü de kabuk yapısı oldukça ince oluyor ve sulu oluyor. Türkiye de satsuma mandalinası en fazla ihraç edilen çeşit. Yani çok önemli bir mandalina çeşidi. Biz bölgemizde bu kaliteli çeşitlerle pazara girmeyi başarabilirsek gerçekten Türkiye turunçgiller çeşitlerinde büyük bir ivme kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu.

Rize mandalinası tescilleniyor
Rize mandalinası tescilleniyor
Rize mandalinası tescilleniyor
Rize mandalinası tescilleniyor
Rize mandalinası tescilleniyor
Rize mandalinası tescilleniyor
Rize mandalinası tescilleniyor
Rize mandalinası tescilleniyor

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Uzakdoğu, Türkiye, Rize, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rize mandalinası tescilleniyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Rıdvan Dilmen Denizlispor maçı sonrası patladı: F.Bahçe Ali Palabıyık'ı yendi Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile 7-13 Aralık tarihlerinde burcunuzu neler bekliyor? Son Dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı Kendisini 9 yerinden bıçaklayıp pompalıyla vuran eşini affeden kadın: Çocuklarımın babası ve benden defalarca özür diledi AK Parti'den 2023 yılı seçimine hazırlık: Z kuşağı ve kadın seçmenin sosyal medya hesapları mercek altında İntikam eylemi hazırlığındaki 7 DEAŞ'lı terörist yakalandı Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca cesedi yatak odasında halıya sararak gizlemeye çalıştı Serdar Aziz kırmızı kart sonrası konuştu: Ağzımdan kötü bir şey çıkmadı
Uygulanmasına günler kaldı! Profesör, Çin aşısıyla ilgili en merak edilen 5 soruyu cevapladı Uygulanmasına günler kaldı! Profesör, Çin aşısıyla ilgili en merak edilen 5 soruyu cevapladı         
09:56
Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak         
09:34
Kumar oynarken yakalandılar, Kumar oynarken yakalandılar, "Cenazemiz var" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştılar         
09:10
Bilim Kurulu üyesinden Bilim Kurulu üyesinden "Aşı salgını bitirir mi?" sorusuna yanıt: Nüfusun %90'ını aşılarsak durdurduk diyebiliriz         
08:55
Galericilerden ikinci el araç almak isteyenlere kritik uyarı: 4 altın kurala dikkat! Galericilerden ikinci el araç almak isteyenlere kritik uyarı: 4 altın kurala dikkat!         
08:44
Ermenistan'da muhalefetin başbakan adayı Manukyan'dan küstah sözler: Türkiye karşıtı cephe oluşturacağız Ermenistan'da muhalefetin başbakan adayı Manukyan'dan küstah sözler: Türkiye karşıtı cephe oluşturacağız         
07:33
Hindistan'da 'gizemli bir hastalık' nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı Hindistan'da 'gizemli bir hastalık' nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı         
05:03
Genco Özak, Genco Özak, "Kulkan Erdenet" karakteriyle Çukur dizisine dahil oluyor         
23:48
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz         
18:27
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı? Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı?         
16:40
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber         
15:38
Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu         
14:39
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 10:12:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize mandalinası tescilleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei