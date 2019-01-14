Son Dakika Haberleri: Rize Meydan Projesi'nde Sona Yaklaşıldı

Rize Meydan Projesi'nde Sona Yaklaşıldı

1 saat önce

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi'nde 1. ve 2. etap çalışmalarının yüzde 90 tamamlandığını söyledi.

Rize Meydan Projesi'nde Sona Yaklaşıldı, System.String[]
Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi'nde 1. ve 2. etap çalışmalarının yüzde 90 tamamlandığını söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, yüklenici firma yetkilileri ve Belediye Teknik Başkan Yardımcıları Mustafa Arıcı ve Coşkun Yeğen'den projenin son durumu ile ilgili detaylı bilgiler aldı. Başkan Kasap yaptığı açıklamada, "İçerisinde iki katlı 600 araçlık kapalı otoparkı, asansör ve üst kısmında bebek bakım odası, lavabolar ve sosyal donatıları barındıran meydan projemiz merdivenli üç çıkış noktasına sahip. İnşallah Şubat ayının sonuna doğru otopark hizmetinin kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Mart ayında da Sayın Cumhurbaşkanımızın Rize'ye gelişinde mitinginin veya açılışının yapılacağı şekilde yetiştirilecek. Şu anda havalandırma ve zemin çalışmaları devam ediyor. Bir de üst kısımdaki peyzaj çalışmaları sürdürülüyor. Böylece yönetim olarak meydanımızı şehrimizin kullanımına sunacağız" dedi. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:49 Kaynak: İHA

Reşat Kasap, Rize, Güncel
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