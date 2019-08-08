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Rize Meydanı'nda meyve ağaçları çiçek açacak

6 dakika önce

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi'nin üst kısmında yapılan peyzaj düzenleme çalışması çerçevesinde yörede bilinen ağaç ve bitki türleri alana yerleştirildi.

Rize Meydanı'nda meyve ağaçları çiçek açacak, System.String[]
15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi'nin üst kısmında yapılan peyzaj düzenleme çalışması çerçevesinde yörede bilinen ağaç ve bitki türleri alana yerleştirildi.

Meydan projesinde sona yaklaşılırken, proje içerisinde yer alan peyzaj çalışmaları kapsamında Rize Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından farklı türlerde ağaç ve bitkilerin alana yerleştirme işlemi tamamlandı. Çay filizi görselli aydınlatma direkleriyle donatılan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi alanına toplamda, 7 manolya, 13 karayemiş, 6 alev, 6 defne ağacı, 50 adet orman gülü ve 650 adet çay bitkisi yerleştirilerek projeye farklı bir görünüm kazandırıldı. Işıklandırma çalışmalarının yapıldığı ve yakın zamanda oturma banklarının da yerleştirileceği meydanın çevresi yörede yaygın olan karayemiş ağaçlarıyla donatıldı.

Meyve ağaçlarının önemi dikkate alınarak yapılan çalışma çerçevesinde, orta kısımlarda narenciye soyundan olan, mandalina, portakal, limon, kamkat ve greyfurt gibi yörede bolca yetişen ağaçlara yer verildi. Meydan içerisinde bulunan 15 Temmuz Şehitlik Anıtı etrafı ise, orman gülü ve Rize'nin simgesi olan çay bitkisiyle süslendi. Ayrıca anıt önünde, şehre gelen misafirlerin hatıra fotoğrafı çektirebileceği alan olarak düşünülen içerisinde su fıskiyeleri bulunan havuzun yer aldığı aktarıldı. Çay filizi görselli aydınlatma direkleriyle donatılan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi alanına toplamda, 7 manolya, 13 karayemiş, 6 alev, 6 defne ağacı, 50 adet orman gülü ve 650 adet çay bitkisi yerleştirilerek projeye farklı bir görünüm kazandırıldığı belirtildi. Yakın bir sürede oturma banklarının yerleştirilmesiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nın tamamlanmış olacağı belirtildi. - RİZE
Cumhuriyet Meydanı, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:14 Kaynak: İHA
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