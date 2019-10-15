Son Dakika Haberleri: Rize Milletvekili Avcı'dan TÜMSİAD Rize Şubesi'ne ziyaret
Son Dakika Ekonomi Rize Milletvekili Avcı'dan TÜMSİAD Rize Şubesi'ne ziyaret

Rize Milletvekili Avcı'dan TÜMSİAD Rize Şubesi'ne ziyaret

1 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Rize Milletvekili Muhammed Avcı, TÜMSİAD Rize Şubesi'ni ziyaret ederek yapımı devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Rize Milletvekili Avcı'dan TÜMSİAD Rize Şubesi'ne ziyaret, System.String[]

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Rize Milletvekili Muhammed Avcı, TÜMSİAD Rize Şubesi'ni ziyaret ederek yapımı devam eden projeler hakkında bilgi verdi.


AK Parti Rize Merkez İlçe Başkanı Fatih Köse ve beraberindeki yöneticileri ile TÜMSİAD Rize Şubesi'ni ziyaret eden Milletvekili Muhammed Avcı'yı TÜMSİAD Rize Şube Başkanı Abdülbaki Fil ve dernek üyeleri karşıladı.


Avcı, TÜMSİAD üyelerine Rize'de gerçekleşecek olan Kentsel Dönüşüm Projesi, son günlerde sıkça gündeme gelen Lojistik Merkez Projesi, Rize'yi yaşam alanının genişlemesiyle rahat bir nefes aldıracak olan Salarha Tüneli, Andon tüneli ve inşaatı devam eden Rize-Artvin Havalimanı projeleri hakkında bilgi verdi. - RİZE

Muhammed Avcı, Milletvekili, AK Parti, Rize, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski İmar ve İskân Bakanı Ali Topuz hayatını kaybetti
AK Partili Şirin Ünal'ın silahındaki parmak izi, ölü bulunan Kadirova'ya ait çıktı Tunus'ta millet vekilinden okulun önünde skandal hareket Süper zenginler için dünyanın ilk gerçek altın kartı çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 17:10:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rize Milletvekili Avcı'dan TÜMSİAD Rize Şubesi'ne ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]