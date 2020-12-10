Son dakika haberleri! AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avcı'ya geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Kıymetli Milletvekilimiz Muhammed Avcı'nın koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Rabbim şifalar versin, tez zamanda eski sıhhatine kavuşmayı nasip eylesin." ifadesini kullandı.