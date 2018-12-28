Rize Minibüsün Çarpmasıyla Ölen Nazan Öğretmen Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
Minibüsün çarpmasıyla ölen Nazan öğretmen son yolculuğuna uğurlandı (2)VATANDAŞLARDAN 'ÖLÜM YOLU'NA TEPKİRize'de, 'Ölüm yolu' diye adlandırılan yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Marife Özay (46) yaralandı, Felsefe Öğretmeni Nazan Koçer (49)...
Minibüsün çarpmasıyla ölen Nazan öğretmen son yolculuğuna uğurlandı (2)
VATANDAŞLARDAN 'ÖLÜM YOLU'NA TEPKİ Rize
'de, 'Ölüm yolu' diye adlandırılan yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı Anadolu Lisesi
Müdür Yardımcısı Marife Özay (46) yaralandı, Felsefe Öğretmeni Nazan Koçer (49) ise hayatını kaybetti. Bu yolda, 18 Aralık
'ta Sabire Öksüz (37) ile Melisa Öksüz'e (10), yol trafiğe kapalıyken hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürekli ölümlü ve yaralamalı kazaların meydana geldiği yolda önlem alınmasını isteyen vatandaşlar tepkilerini dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:49 Kaynak: DHA
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