Üye Girişi
Rize'nin 70 yıllık hayalinin sona gelişi havai fişek ve horonlarla kutlandı - Son Dakika

Rize'nin 70 yıllık hayalinin sona gelişi havai fişek ve horonlarla kutlandı

14.07.2021 00:58

Rize'nin 70 yıllık hayalinin sona gelişi havai fişek ve horonlarla kutlandı Rize'de Salarha Beldesi'nde yaşayan vatandaşların yaklaşık 20 yıldır dillendirdiği ve 70 yıllık hayali olan Salarha Tüneli'nin ikinci tüpü de tamamlanınca çalışanlar için eğlence düzenlendi.

Rize'nin 70 yıllık hayalinin sona gelişi havai fişek ve horonlarla kutlandı

RİZE - Rize'de Salarha Beldesi'nde yaşayan vatandaşların yaklaşık 20 yıldır dillendirdiği ve 70 yıllık hayali olan Salarha Tüneli'nin ikinci tüpü de tamamlanınca çalışanlar için eğlence düzenlendi.

Rize'de şehir merkezini güneye açabilmek için sürdürülen çalışmalar kapsamında başlatılan Salarha Tüneli Projesi'nde sona yaklaşıldı. 2 bin 900 metre uzunluğunda ve çift tüp olarak planlanan Salarha Tüneli'nin tek tüpü daha önce açılmıştı. Bugün itibariyle ise ikinci tüpte de sona gelindi. Salarha Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda kemençe eşliğinde horon oynandı. Araçlar konvoy halinde sevinç kornaları çalarak tünelden geçiş sağladı.

Salarha belediye başkanı Hasan Kara, Emekçi çalışanlara alın terlerini silmeleri için mendil ve ayriyeten gül hediye etti. Yöre halkının ve çalışanların bir arada olduğu organizasyona havai fişekler atılarak son verildi.

Emektar çalışanları hatırlatmak amacıyla organizasyon düzenlediklerini dile getiren Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara "Öncelikle bu bir açılış değil. Bu tünelde çalışan, emek veren kardeşlerimizi hatırlatma adına düzenlenmiş bir organizasyondur. Burada çalışan emekçi kardeşlerimizi unutmamak için böyle bir plan yaptık. Kendilerine emeklerinin karşılığında hatırlatma olsun diye mendil ve güller hediye ettik. Bu vesileyle bugüne kadar tünelin oluşumu için emek vermiş olan başta cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyasi yetkililere ve emekçi kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Benden önceki dönem Salarha belediye başkanı Mehmet Kazancı'ya da özellikle teşekkür ediyorum. Kendileri bu tünelden dolayı çok emek sarf etmiştir. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Tünelde emeği olduğu için gurur duyduğunu belirten Batuhan Kaya "Salarha tünelinin açılmasında büyük emekleri olan cumhurbaşkanımız ve siyasi yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Ben beş yıldır bu tünelde operatör olarak çalışıyorum. Tünelde bizimde emeğimiz olduğu için çok gururlu ve neşeliyiz. Emeği geçen herkese tekrardan teşekkür ediyoruz" dedi.

Rize'nin 70 yıllık hayalinin sona gelişi havai fişek ve horonlarla kutlandı
Rize'nin 70 yıllık hayalinin sona gelişi havai fişek ve horonlarla kutlandı
Rize'nin 70 yıllık hayalinin sona gelişi havai fişek ve horonlarla kutlandı
Rize'nin 70 yıllık hayalinin sona gelişi havai fişek ve horonlarla kutlandı
Rize'nin 70 yıllık hayalinin sona gelişi havai fişek ve horonlarla kutlandı
Rize'nin 70 yıllık hayalinin sona gelişi havai fişek ve horonlarla kutlandı
Rize'nin 70 yıllık hayalinin sona gelişi havai fişek ve horonlarla kutlandı
Rize'nin 70 yıllık hayalinin sona gelişi havai fişek ve horonlarla kutlandı
Rize'nin 70 yıllık hayalinin sona gelişi havai fişek ve horonlarla kutlandı
Rize'nin 70 yıllık hayalinin sona gelişi havai fişek ve horonlarla kutlandı

Hasan Kara, Emekçi, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rize'nin 70 yıllık hayalinin sona gelişi havai fişek ve horonlarla kutlandı - Son Dakika


Son Dakika

Mavi dekolteli bikinisiyle poz veren Ece Erken, aldığı kilolara dert yandı 00:51 Mavi dekolteli bikinisiyle poz veren Ece Erken, aldığı kilolara dert yandı Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı 00:07 Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Paulinho son kararını verdi! Sarı-lacivertli formayı giymek istiyor 00:01 Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Paulinho son kararını verdi! Sarı-lacivertli formayı giymek istiyor
Joe Biden, eski Arizona senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi 23:31 Joe Biden, eski Arizona senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü 21:55 Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz 21:27 Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz
Neslihan Atagül'le evli olan Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk'le samimi görüntülerine tepki yağdı 20:30 Neslihan Atagül'le evli olan Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk'le samimi görüntülerine tepki yağdı Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi 20:02 Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi

Son Dakika Haberleri
18:58 Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
18:44 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi
18:16 Yıldız golcü Diego Costa adım adım Beşiktaş'a! 2 yıllık sözleşmeye imza atması an meselesi
18:07 Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı
18:00 Irak'ın güneyindeki hastane dehşeti yaşıyor! Korkunç yangında ölü sayısı 92'ye yükseldi
17:57 Ses yaptığı için çocuğu darbetti! Cami müezzinine çifte soruşturma açıldı
17:54 Çay bahçesinde yorgun mermi dehşeti! Yaşlı adam kıl payı kurtuldu
17:54 İtalyan ve İngiliz futbolcular EURO 2020'nin en iyi 11'ine damga vurdu
17:43 Altının kilogramı 500 bin liraya çıktı
17:42 Rakiplere nefes aldırmayacak BİR Fenerbahçe geliyor! Vitor Pereira, 6 saniye kuralını devreye sokuyor
İspanya, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ses kaydını konuşuyor! Efsane futbolculara demediğini bırakmadı İspanya, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ses kaydını konuşuyor! Efsane futbolculara demediğini bırakmadı         
00:53
6 anketin ortalamasından siyasi partilere kötü haber! Z kuşağının yüzde 30'u hiçbirine oy vermedi 6 anketin ortalamasından siyasi partilere kötü haber! Z kuşağının yüzde 30'u hiçbirine oy vermedi         
00:28
İstanbul dahil 10 il için kuvvetli yağış uyarısı İstanbul dahil 10 il için kuvvetli yağış uyarısı         
00:02
Ünlü şarkıcı Zara, göğüs dekoltesini gül emojisiyle sansürledi Ünlü şarkıcı Zara, göğüs dekoltesini gül emojisiyle sansürledi         
23:36
Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı         
23:21
Korkunç cinayet! Esnaf, restoran sahibi kardeşlerden birini çekiçle diğerini de tabancayla öldürdü Korkunç cinayet! Esnaf, restoran sahibi kardeşlerden birini çekiçle diğerini de tabancayla öldürdü         
21:44
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu         
21:03
Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu         
20:09
Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu         
20:00
Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memurunda örgüt izi olup olmadığı araştırılıyor Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memurunda örgüt izi olup olmadığı araştırılıyor         
19:13
Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu         
17:46
Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz         
14:08
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı         
12:26
Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı         
11:44
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı         
11:21
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 01:37:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize'nin 70 yıllık hayalinin sona gelişi havai fişek ve horonlarla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement