Son Dakika Haberleri: Rize'nin Ardeşen İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Avni...

Rize'nin Ardeşen İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Avni...

1 saat önce

Rize'nin Ardeşen ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Avni Kahya kazandı.

Rize'nin Ardeşen İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Avni..., System.String[]
Rize'nin Ardeşen ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Avni Kahya kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Avni Kahya 6 bin 674 oy aldı.

-Kahya'nın özgeçmişi-

Avni Kahya 7 Kasım 1962 yılında Ardeşende doğdu. İlk, orta ve liseyi Rize'de tamamladı. Mühendis olan Kahya, evli ve 3 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:14 Kaynak: AA

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