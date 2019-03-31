Rize'nin Ardeşen İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Avni...
1 saat önce
Rize'nin Ardeşen ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Avni Kahya kazandı.
Rize
'nin Ardeşen
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Avni Kahya
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Avni Kahya 6 bin 674 oy aldı.
-Kahya'nın özgeçmişi-
Avni Kahya 7 Kasım 1962 yılında Ardeşende doğdu. İlk, orta ve liseyi Rize'de tamamladı. Mühendis olan Kahya, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:14 Kaynak: AA
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