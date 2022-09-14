Rize'de iş yeri sahibi hareketsiz halde bulduğu serçeye kalp masajı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Rize'de iş yeri sahibi hareketsiz halde bulduğu serçeye kalp masajı yaptı

14.09.2022 11:30
Rize'de iş yeri sahibi hareketsiz halde bulduğu serçeye kalp masajı yaptı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde iş yeri sahibi, hareketsiz halde bulduğu serçeyi kalp masajı yaptıktan sonra doğaya bıraktı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde iş yeri sahibi, hareketsiz halde bulduğu serçeyi kalp masajı yaptıktan sonra doğaya bıraktı.

Ardeşen Sanayi Sitesi'nde iş yeri bulunan Enes Bayrakoğlu, bir serçenin iş yeri duvarına çarparak düştüğünü fark etti.

Yerde hareketsiz yatan kuşun yanına giden Bayrakoğlu, serçeye bir süre kalp masajı yaptı.

Enes Bayrakoğlu, gazetecilere, "Parmağımla kalp masajı yapmaya başladım. Epey mücadele verdim. Sonra kuş kendine geldi. Su verdim, elimin içine aldım. Biraz çırpınıyordu. Biraz bekledikten sonra doğaya bıraktım. O an yaşadığım sevinç ve mutluluk bambaşkaydı." dedi.

YORUMLAR
500
Rize'de eşini ve amcasının oğlunu öldüren zanlı tutuklandı Rize'de eşini ve amcasının oğlunu öldüren zanlı tutuklandı ENGELLİ DALGICIN 120 SAATLİK ZORLU MACERASI ENGELLİ DALGICIN 120 SAATLİK ZORLU MACERASI
Kaynak: AA

Ardeşen, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de iş yeri sahibi hareketsiz halde bulduğu serçeye kalp masajı yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:14 Vatandaşlardan sosyal konut projesine yoğun ilgi: Saatler içerisinde 92 bin kişi başvuruda bulundu
11:00 Hatay'da kayıp olarak aranan tüccarın cansız bedeni zeytinlikte bulundu: Katili iş ortağı çıktı
10:57 Ermenistan'ın saldırısı sonucu şehit olan Azeri asker Sebuhi Fuad Ahmedov'un hikayesi yürek dağladı
10:53 Gram altının fiyatı düştü! 999 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:49 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk yarı finalistler İspanya ve Almanya oldu
10:44 Sosyal konut projesinde hak sahibi olamayanlar başvuru ücreti geri alabilecek mi?
10:43 Şiddet iddialarını kabul etmedi! Uygunsuz mesajları tekrar gündem olan Kaan Boşnak cephesinden ilk açıklama: Hesaplaşacağız
10:40 Dolar/TL kuru 18,25 seviyesinde
10:15 İlermeyen atı yumruklayan zalim seyyar satıcı gözaltında
10:07 MİT'ten PKK kampına operasyon! İki örgüt mensubu yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 11:31:35. #1.13#
SON DAKİKA: Rize'de iş yeri sahibi hareketsiz halde bulduğu serçeye kalp masajı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement