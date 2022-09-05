DİDİNGOLA EĞRİSU YAYLA ŞENLİĞİ'NDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Didingola Yaylası'nda bu yıl düzenlenen 4'üncü Didingola Eğrisu Yayla Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte temsili yayla göçü yapılarak, horon ile unutulmaya yüz tutan taş oyunları oynandı. Çamlıhemşin'e 35 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 392 metre yükseklikte, Topluca köylülerinin kullandığı Didingola Yaylası'nda, Topluca Köyü Kalkındırma ve Kültür Derneği'nce bu yıl 4'üncü Yayla Şenliği düzenlendi. Şenliğe, Topluca Köyü Muhtarı Mustafa Kestioğlu, Topluca köyü Kalkındırma ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Çamkerten, İl Genel Meclis üyesi Yusuf Arısoy, Çamlıhemşin Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Engin Albardak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ömer Yağcı ile vatandaşlar katıldı.

'TEMSİLİ YAYLA GÖÇÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

2,5 saatlik bir yolculuğun ardından katılımcılar Didingola Yaylası'na çıktı. Şenliğe katılan kadın ve kız çocukları yöresel kıyafetler giydi. Şenlikte, temsili yayla göçü gerçekleştirildi. Yaylada toplanan kalabalık, tulum ezgileri eşliğinde türküler söyleyerek yayla göçü geleneğini yaşattı. Yaylada 7'den 70'e herkes eski taş oyunlarını oynadı. 'Kire' adı verilen ve taş atılarak yaylanın ortasına dikilen büyük taşı devirmeye çalışılan yarışmacılar, renkli görüntüler oluşturdu. Taşı devirmeyi başaran kişiler, kaybeden grup üyeleri tarafından sırtlarda taşındı. Çocuklar balon patlatma oyunu oynarken, gençler ise halat çekme yarışı yaptı.

Yarışmacı Müge Naoko Gönül, Yyalayı çok beğendim ve heyecanlandım. Benim annem Japon, babam Tekirdağlı. O yüzden buraya gelmek hiç aklımızda yoktu ama arkadaşlarım vasıtasıyla geldim. Burada hep beraber horon oynadık, bana nasıl horon oynanacağını gösterdiler. Burada olduğum için çok mutluyum, doğa zaten mükemmel dedi. Şenlik oynanan horon ve ikramlarla sona erdi. (DHA)