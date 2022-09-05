DİDİNGOLA EĞRİSU YAYLA ŞENLİĞİ'NDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER - Son Dakika
Üye Girişi

DİDİNGOLA EĞRİSU YAYLA ŞENLİĞİ'NDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

05.09.2022 19:05
DİDİNGOLA EĞRİSU YAYLA ŞENLİĞİ'NDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Didingola Yaylası'nda bu yıl düzenlenen 4'üncü Didingola Eğrisu Yayla Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Didingola Yaylası'nda bu yıl düzenlenen 4'üncü Didingola Eğrisu Yayla Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte temsili yayla göçü yapılarak, horon ile unutulmaya yüz tutan taş oyunları oynandı. Çamlıhemşin'e 35 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 392 metre yükseklikte, Topluca köylülerinin kullandığı Didingola Yaylası'nda, Topluca Köyü Kalkındırma ve Kültür Derneği'nce bu yıl 4'üncü Yayla Şenliği düzenlendi. Şenliğe, Topluca Köyü Muhtarı Mustafa Kestioğlu, Topluca köyü Kalkındırma ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Çamkerten, İl Genel Meclis üyesi Yusuf Arısoy, Çamlıhemşin Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Engin Albardak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ömer Yağcı ile vatandaşlar katıldı.

'TEMSİLİ YAYLA GÖÇÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

2,5 saatlik bir yolculuğun ardından katılımcılar Didingola Yaylası'na çıktı. Şenliğe katılan kadın ve kız çocukları yöresel kıyafetler giydi. Şenlikte, temsili yayla göçü gerçekleştirildi. Yaylada toplanan kalabalık, tulum ezgileri eşliğinde türküler söyleyerek yayla göçü geleneğini yaşattı. Yaylada 7'den 70'e herkes eski taş oyunlarını oynadı. 'Kire' adı verilen ve taş atılarak yaylanın ortasına dikilen büyük taşı devirmeye çalışılan yarışmacılar, renkli görüntüler oluşturdu. Taşı devirmeyi başaran kişiler, kaybeden grup üyeleri tarafından sırtlarda taşındı. Çocuklar balon patlatma oyunu oynarken, gençler ise halat çekme yarışı yaptı.

Yarışmacı Müge Naoko Gönül, Yyalayı çok beğendim ve heyecanlandım. Benim annem Japon, babam Tekirdağlı. O yüzden buraya gelmek hiç aklımızda yoktu ama arkadaşlarım vasıtasıyla geldim. Burada hep beraber horon oynadık, bana nasıl horon oynanacağını gösterdiler. Burada olduğum için çok mutluyum, doğa zaten mükemmel dedi. Şenlik oynanan horon ve ikramlarla sona erdi. (DHA)

YORUMLAR
500
Kargı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne Kazım Karabıyık atandı Kargı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne Kazım Karabıyık atandı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Samsun'da açılışa katıldı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Samsun'da açılışa katıldı
Kaynak: DHA

Çamlıhemşin, Ömer Yağcı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİDİNGOLA EĞRİSU YAYLA ŞENLİĞİ'NDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:24 Beşiktaş'tan Josef de Souza için 3 farklı maçtan örnek! Neden kırmızı kart görmemeliydi?
17:57 Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin Ankaragücü'nden açıklama: Asla tasvip etmiyoruz
17:54 Uyarıları dinlemeyen Meksikalıyı timsah parçaladı
17:35 Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! 5 futbolcu listeye eklenmedi
17:33 Şevket Çoruh'tan 16 yıldır oynadığı Arka Sokaklar'a veda: Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm
17:01 Şarkıcı Yeliz hastalığını ilk kez açıkladı: Kan testinden sonra lösemi olduğumu öğrendim
16:47 CHP liderinin "Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım" sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma
16:46 Silivri Cezaevi'nin adı 'Marmara' oldu! Belediye Başkanı talep etmişti
16:42 Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı
16:41 Ankaragücü maçında saldırgan taraftara müdahale eden Josef, sessizliğini bozdu: Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 19:08:36. #1.11#
SON DAKİKA: DİDİNGOLA EĞRİSU YAYLA ŞENLİĞİ'NDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement