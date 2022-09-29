Rize'de yiyecek arayan yaban hayvanları eve zarar verdi - Son Dakika
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Rize'de yiyecek arayan yaban hayvanları eve zarar verdi

29.09.2022 10:40
Rize'de yiyecek arayan yaban hayvanları eve zarar verdi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde aç kalan yaban hayvanları, bir vatandaşa ait eve zarar verdi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde aç kalan yaban hayvanları, bir vatandaşa ait eve zarar verdi.

Alınan bilgiye göre, Elevit Yaylası'nda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, Nezahat Balcı'ya ait kimsenin bulunmadığı eve girdi. Bir süre sonra yaylaya çıkan Balcı, evinin zarar gördüğünü fark etti.

Balcı, gazetecilere, gördükleri manzara karşısında şaşırdıklarını söyledi.

Kapı ve pencerelerin kırıldığını ifade eden Balcı, "İçerde ne bulmuşsa hep zarar vermiş. Son zamanlarda bu tür olaylar gittikçe artmaya başladı. Ne yapacağımızı da bilemiyoruz. Şaşkınız." dedi.

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Kaynak: AA

Çamlıhemşin, Balcı, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de yiyecek arayan yaban hayvanları eve zarar verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de yiyecek arayan yaban hayvanları eve zarar verdi - Son Dakika
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