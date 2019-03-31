Son Dakika Haberleri: Rize'nin Çamlıhemşin İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Rize'nin Çamlıhemşin İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Osman Haşimoğlu kazandı.

Rize'nin Çamlıhemşin İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Osman Haşimoğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Osman Haşimoğlu 712 oy aldı.

Haşimoğlu'nun özgeçmişi-

1957 yılında Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Köprübaşı köyünde dünyaya gelen Osman Haşimoğlu, ilk ve orta öğrenimini Çamlıhemşin'de tamamladıktan sonra uzun bir süre aile işletmelerinde turizmle ilgilendi. Çamlıhemşin ve Ayder turizminin gelişmesine katkı sağladı.

2001 yılında Çamlıhemşin AK Parti Kurucu İlçe Başkanlığı göreviyle siyasete giren Haşimoğlu, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Çamlıhemşin Belediye Başkanlığına seçildi.

Haşimoğlu, evli ve 4 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:24 Kaynak: AA

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