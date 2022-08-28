Olay ilçeye bağlı Behice Köyü yakınlarında akşam saatlerinde yaşandı. Serinlemek için dereye giren İranlı turist Mohammed Ali Abdolamir akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Çevredeki vatandaşların müdahalelerine rağmen akıntıda kaybolan Abdolamir, yaklaşık 500 metre uzaklıkta kayalara takılmış vaziyette bulundu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İranlı turstin hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri turistin cesedini sedyeye alarak 100 metrelik yamaçtan ambulansa taşıdı. Olayın ardından nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Çamlıhemşin, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İranlı turist Fırtına Deresi'nde boğuldu - Son Dakika

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