Rize'de dere yatağına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Rize'de dere yatağına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

02.08.2022 12:58
Rize'de dere yatağına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlıhemşin-Ayder yolu Düz mevkisinde, Melike T. yönetimindeki 34 BZK 830 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına düştü.

İhbar üzerine bölgeye Rize Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), Kaçkar İtfaiye Birliği, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile Caner T. ve Şeyda O, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Çamlıhemşin, İtfaiye, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de dere yatağına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Rize'de dere yatağına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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