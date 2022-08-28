Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Behice köyünde serinlemek için Fırtına Deresine giren İranlı turist Mohammed Ali Abdolamir (32) akıntıya kapılarak sürüklendi. Çevredeki vatandaşların müdahalesine rağmen suda kaybolan Abdolamir, yaklaşık 500 metre ilerideki kayalık alanda bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Rize'de serinlemek için dereye giren İranlı turist hayatını kaybetti - Son Dakika

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