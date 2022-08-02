RİZE'DE OTOMOBİL DEREYE UÇTU; 3 YARALI - Son Dakika
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RİZE'DE OTOMOBİL DEREYE UÇTU; 3 YARALI

02.08.2022 20:53
RİZE'DE OTOMOBİL DEREYE UÇTU; 3 YARALI

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dereye uçtuğu kazada, 3 kişi yaralandı.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dereye uçtuğu kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.45 sıralarında ilçenin Ayder Yaylası Düz mevkiinde meydana geldi. Melike Taşkıran'ın kullandığı 34 BZK 830 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıkarak, Hala deresine uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile kaza yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, Kaçkar itfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Caner Tatan ve Şeyda Osma, ekiplerin müdahalesi sonucu çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücü ile birlikte 3 yaralı, Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Rize'de otomobil dereye uçtu: 3 yaralı Rize'de otomobil dereye uçtu: 3 yaralı Rize'de dere yatağına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı Rize'de dere yatağına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Ayder Yaylası, Çamlıhemşin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RİZE'DE OTOMOBİL DEREYE UÇTU; 3 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: RİZE'DE OTOMOBİL DEREYE UÇTU; 3 YARALI - Son Dakika
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