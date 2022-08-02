Kaza, saat 09.45 sıralarında ilçenin Ayder Yaylası Düz mevkiinde meydana geldi. Melike Taşkıran'ın kullandığı 34 BZK 830 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıkarak, Hala deresine uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile kaza yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD , Kaçkar itfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Caner Tatan ve Şeyda Osma, ekiplerin müdahalesi sonucu çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücü ile birlikte 3 yaralı, Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA

Ayder Yaylası, Çamlıhemşin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › RİZE'DE OTOMOBİL DEREYE UÇTU; 3 YARALI - Son Dakika

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