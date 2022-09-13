Rize'de bir kişi eşini ve amcasının oğlunu tabancayla ateş ederek öldürdü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Demirhisar köyünde F.M.B. (44), henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla eşi Y.B. (46) ile amcasının oğlu Ş.A.B'ye (54) ateş etti.

Rize 'nin Çayeli ilçesinde bir kişi tabancayla ateş ederek eşini ve amcasının oğlunu öldürdü.

Kaynak: AA

Jandarma, Çayeli, Rize, Güncel, Son Dakika

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