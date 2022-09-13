Rize'de bir kişi eşini ve amcasının oğlunu tabancayla ateş ederek öldürdü - Son Dakika
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Rize'de bir kişi eşini ve amcasının oğlunu tabancayla ateş ederek öldürdü

13.09.2022 17:16
Rize'de bir kişi eşini ve amcasının oğlunu tabancayla ateş ederek öldürdü

Rize'nin Çayeli ilçesinde bir kişi tabancayla ateş ederek eşini ve amcasının oğlunu öldürdü.

Rize'nin Çayeli ilçesinde bir kişi tabancayla ateş ederek eşini ve amcasının oğlunu öldürdü.

İlçeye bağlı Demirhisar köyünde F.M.B. (44), henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla eşi Y.B. (46) ile amcasının oğlu Ş.A.B'ye (54) ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Y.B. ile Ş.A.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan zanlı ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Çayeli, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de bir kişi eşini ve amcasının oğlunu tabancayla ateş ederek öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de bir kişi eşini ve amcasının oğlunu tabancayla ateş ederek öldürdü - Son Dakika
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