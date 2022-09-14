F.M.B. dün, henüz belirlenemeyen nedenle eşi Y.B. (46) ile amcasının oğlu Ş.A.B'ye (54) tabancayla ateş etmişti. Sağlık ekipleri, Y.B. ile Ş.A.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemiş, olay yerinden kaçan zanlı jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

Rize'de korkunç olay! İlişkileri olduğunu iddia ettiği eşi ile kuzenini öldürdü

Kaynak: AA

Çayeli, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rize'de eşini ve amcasının oğlunu öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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