Rize'de eşini ve amcasının oğlunu öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Rize'de eşini ve amcasının oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

14.09.2022 10:46
Rize'de eşini ve amcasının oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

Rize'nin Çayeli ilçesinde eşini ve amcasının oğlunu silahla öldüren kişi tutuklandı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde eşini ve amcasının oğlunu silahla öldüren kişi tutuklandı.

İlçeye bağlı Demirhisar köyünde eşini ve amcasının oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan F.M.B'nin (44) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

F.M.B. dün, henüz belirlenemeyen nedenle eşi Y.B. (46) ile amcasının oğlu Ş.A.B'ye (54) tabancayla ateş etmişti. Sağlık ekipleri, Y.B. ile Ş.A.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemiş, olay yerinden kaçan zanlı jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Çayeli, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de eşini ve amcasının oğlunu öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de eşini ve amcasının oğlunu öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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