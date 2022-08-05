Rize'de kamyonetin çarptığı kişi öldü - Son Dakika
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Rize'de kamyonetin çarptığı kişi öldü

05.08.2022 12:28
Rize'de kamyonetin çarptığı kişi öldü

Rize'nin Çayeli ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Rize'nin Çayeli ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ali Rıza Kamiloğlu (44) idaresindeki 53 AU 962 plakalı minibüs, Karadeniz Sahil Yolu Yaka Mahallesi mevkisinde arızalandı. Kamiloğlu, bunun üzerine aracını yolun sağ şeridine park etti. Otomobilini tamir etmeye başlayan Kamiloğlu'na, bu sırada M.A.G. idaresindeki 53 ACC 328 plakalı kamyonet çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, minibüs ve kamyonet arasında sıkışan Ali Rıza Kamiloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

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Kaynak: AA

Karadeniz Sahil Yolu, Çayeli, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de kamyonetin çarptığı kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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