Alınan bilgiye göre, Ali Rıza Kamiloğlu (44) idaresindeki 53 AU 962 plakalı minibüs, Karadeniz Sahil Yolu Yaka Mahallesi mevkisinde arızalandı. Kamiloğlu, bunun üzerine aracını yolun sağ şeridine park etti. Otomobilini tamir etmeye başlayan Kamiloğlu'na, bu sırada M.A.G. idaresindeki 53 ACC 328 plakalı kamyonet çarptı.

Kaynak: AA

Karadeniz Sahil Yolu, Çayeli, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rize'de kamyonetin çarptığı kişi öldü - Son Dakika

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