Rize'nin Derepazarı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Selim...

Rize'nin Derepazarı ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Selim Metin kazandı.

Rize'nin Derepazarı ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Selim Metin kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Selim Metin bin 557 oy aldı.



-Metin'in özgeçmişi-



Selim metin, 1958 yılında Derepazarı ilçesine doğdu. Lise eğitimini Rize'de tamamlayan Metin, Çaykur Çay Kooperatifler Birliğinde memur olarak çalıştı. Bir dönem 1994-1999 yılları arasında Derepazarı Belediye Başkanlığı görevini yürüten Metin, 4 çocuk babasıdır.

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