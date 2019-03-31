Son Dakika Haberleri: Rize'nin Derepazarı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Selim...

Rize'nin Derepazarı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Selim...

1 saat önce

Rize'nin Derepazarı ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Selim Metin kazandı.

Rize'nin Derepazarı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Selim..., System.String[]
Rize'nin Derepazarı ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Selim Metin kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Selim Metin bin 557 oy aldı.

-Metin'in özgeçmişi-

Selim metin, 1958 yılında Derepazarı ilçesine doğdu. Lise eğitimini Rize'de tamamlayan Metin, Çaykur Çay Kooperatifler Birliğinde memur olarak çalıştı. Bir dönem 1994-1999 yılları arasında Derepazarı Belediye Başkanlığı görevini yürüten Metin, 4 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:23 Kaynak: AA

Selim Metin, MHP, Rize, Derepazarı, Güncel
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