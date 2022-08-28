RİZE'nin fethinin 561'inci yılı etkinliklerinde konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Eski Başkanı İsmail Kahraman , "Şehirlerin kurtuluş yıldönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım. 2 Mart'ta Rize kurtulmuş, kim diyor? Yok Erzurum şu Mart'ta. Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama yapılmaz" dedi.

Kaynak: DHA

İsmail Kahraman, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsmail Kahraman: Şehirlerin kurtuluş yıldönümleri kutlanmasına karşıyım - Son Dakika

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