Rize'nin Fındıklı ilçesinde denizde kaybolan Afgan uyruklu genç için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

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- Rize'nin Fındıklı ilçesinde denizde kaybolan Afgan uyruklu genç için arama çalışması başlatıldı

RİZE - Rize'nin Fındıklı ilçesinde serinlemek için denize girerek gözden kaybolan Afgan uyruklu genç için denizde arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Fındıklı ilçesi Merkez mahallesinde serinlemek için denize giren adının Yusuf olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Afganistan uyruklu genç, bir anda dalgalar arasında gözden kayboldu. Şahısın bulunması için balıkçı tekneleri ile denizde arama çalışması başlatılırken, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ise hazırda bekletiliyor.