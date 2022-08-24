Rize'de devrilen midibüste yaralanan 8 Suudi Arabistan vatandaşı ambulans uçakla ülkelerine gönderildi

Rize'nin Güneysu ilçesinde devrilen tur midibüsünde yaralanan 8 Suudi Arabistan vatandaşı, ambulans uçakla ülkelerine sevk edildi.
İlçede 20 Ağustos'ta meydana gelen kazada yaralanan 24 kişiden tedavisi tamamlanan 16'sı taburcu edilirken, tedavileri süren 8 yaralının Suudi Arabistan'a sevki için iki ülkenin sağlık bakanlıkları çalışma yaptı.
Görüşmelerin ardından Suudi Arabistan tarafından görevlendirilen iki ambulans uçak Rize-Artvin Havalimanı'na geldi.
Ambulanslarla havalimanına getirilen 8 yaralı, ambulans uçaklarla ülkelerine gönderildi.
Suudi yetkililerinin, yaralıların sevki sırasında gösterilen hassasiyet nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü ve Rize-Artvin Havalimanı yetkililerine teşekkür ettiği kaydedildi.
Kıbledağı Camisi'ni ziyaret eden Suudi Arabistanlı turistlerin içinde bulunduğu 61 S 3434 plakalı midibüs, dönüş yolunda sürücüsü D.Ş'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Asmalıırmak köyünde duvara çarparak devrilmiş, yaralanan 3'ü ağır 24 kişi Rize'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı.
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