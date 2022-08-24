Rize'de devrilen midibüste yaralanan 8 Suudi Arabistan vatandaşı ambulans uçakla ülkelerine gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi

Rize'de devrilen midibüste yaralanan 8 Suudi Arabistan vatandaşı ambulans uçakla ülkelerine gönderildi

24.08.2022 15:36
Rize'de devrilen midibüste yaralanan 8 Suudi Arabistan vatandaşı ambulans uçakla ülkelerine gönderildi

Rize'nin Güneysu ilçesinde devrilen tur midibüsünde yaralanan 8 Suudi Arabistan vatandaşı, ambulans uçakla ülkelerine sevk edildi.

Rize'nin Güneysu ilçesinde devrilen tur midibüsünde yaralanan 8 Suudi Arabistan vatandaşı, ambulans uçakla ülkelerine sevk edildi.

İlçede 20 Ağustos'ta meydana gelen kazada yaralanan 24 kişiden tedavisi tamamlanan 16'sı taburcu edilirken, tedavileri süren 8 yaralının Suudi Arabistan'a sevki için iki ülkenin sağlık bakanlıkları çalışma yaptı.

Görüşmelerin ardından Suudi Arabistan tarafından görevlendirilen iki ambulans uçak Rize-Artvin Havalimanı'na geldi.

Ambulanslarla havalimanına getirilen 8 yaralı, ambulans uçaklarla ülkelerine gönderildi.

Suudi yetkililerinin, yaralıların sevki sırasında gösterilen hassasiyet nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü ve Rize-Artvin Havalimanı yetkililerine teşekkür ettiği kaydedildi.

Kıbledağı Camisi'ni ziyaret eden Suudi Arabistanlı turistlerin içinde bulunduğu 61 S 3434 plakalı midibüs, dönüş yolunda sürücüsü D.Ş'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Asmalıırmak köyünde duvara çarparak devrilmiş, yaralanan 3'ü ağır 24 kişi Rize'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

YORUMLAR
500
Rize'deki kazada yaralanan 8 kişi, ambulans uçakla ülkelerine götürüldü Rize'deki kazada yaralanan 8 kişi, ambulans uçakla ülkelerine götürüldü Tur minibüsü kazasında yaralanan Arap turistler ambulans uçakla Suudi Arabistan'a gönderildi Tur minibüsü kazasında yaralanan Arap turistler ambulans uçakla Suudi Arabistan'a gönderildi
Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Güneysu, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de devrilen midibüste yaralanan 8 Suudi Arabistan vatandaşı ambulans uçakla ülkelerine gönderildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:26 Bu boks maçı tarihe geçer! Tyson Fury, Oleksandr Usyk'in meydan okumasını kabul etti
15:23 Beşiktaş, İngiliz devinden Dele Alli'yi kiraladı
15:22 Ünlü oyuncu Sinem Uslu, kemoterapi tedavisi gören annesi kan bağışında bulunulmasını istedi
15:04 CHP'li Torun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler: Sen saltanat gemisindesin ama biz Bandırma Vapuru'ndayız!
14:44 ABD'den Ukrayna'ya 'Bağımsızlık Günü' yardımı! 2,98 milyar dolarlık silah gönderilecek
14:44 Ukrayna Premier Ligi'nde yeni sezon savaşın gölgesinde başladı
14:42 ORC'nin anketinde dikkat çeken sonuçlar! İYİ Parti lideri Akşener'in dediği gibi çıktı
14:09 3 adet Akıncı TİHA, Türk Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücüne katıldı: Semalarımızda hür ve özgür
14:05 Yunan yine kafasına göre yazıyor: Türkiye suçu bize atmaya çalışıyor
15:30 1972'den bu yana bir ilk gerçekleşiyor! NASA'nın Ay'a çıkacağı Orion uzay aracının teknik özellikleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 15:36:39. #1.12#
SON DAKİKA: Rize'de devrilen midibüste yaralanan 8 Suudi Arabistan vatandaşı ambulans uçakla ülkelerine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement