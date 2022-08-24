İlçede 20 Ağustos'ta meydana gelen kazada yaralanan 24 kişiden tedavisi tamamlanan 16'sı taburcu edilirken, tedavileri süren 8 yaralının Suudi Arabistan'a sevki için iki ülkenin sağlık bakanlıkları çalışma yaptı.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Güneysu, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rize'de devrilen midibüste yaralanan 8 Suudi Arabistan vatandaşı ambulans uçakla ülkelerine gönderildi - Son Dakika

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