Rize'deki kazada yaralanan 8 kişi, ambulans uçakla ülkelerine götürüldü - Son Dakika
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Rize'deki kazada yaralanan 8 kişi, ambulans uçakla ülkelerine götürüldü

24.08.2022 14:58

RİZE'nin Güneysu ilçesinde duvara çarparak devrilen midibüste yaralanan 24 Suudi Arabistan vatandaşından 16'sı hastanede tamamlanan tedavileri sonrası taburcu oldu.

RİZE'nin Güneysu ilçesinde duvara çarparak devrilen midibüste yaralanan 24 Suudi Arabistan vatandaşından 16'sı hastanede tamamlanan tedavileri sonrası taburcu oldu. 8'i ise Rize-Artvin Havalimanı'na gelen 2 ambulans uçakla ülkelerine gönderildi.

Kaza, 20 Ağustos'ta ilçesinin Asmalıırmak köyünde meydana geldi. Kıbledağı Camisi'ni ziyaret eden turistleri taşıyan 61 S 3434 plakalı midibüs, dönüş yolunda sürücünün kontrolünden çıkarak, istinat duvarına çaparak devrilip metrelerce sürüklendi. Kazada 4'ü bebek, 24 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına koşan çevredeki köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.Hastanelerde tedavileri tamamlanan 16 kişi taburcu oldu. 8 yaralı için ise Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 2 ambulans uçak gönderildi. Ambulansla hastanelerden Rize-Artvin Havalimanı'na getirilen 8 yaralı, buradan uçaklarla Suudi Arabistan'a gönderildi. Yaralılar, Türk sağlık görevlileri ile Rize-Artvin Havalimanı Müdürü Fikret Akbulut ve ekibince uğurlandı.


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Rize'de devrilen midibüste yaralanan 8 Suudi Arabistan vatandaşı ambulans uçakla ülkelerine gönderildi Rize'de devrilen midibüste yaralanan 8 Suudi Arabistan vatandaşı ambulans uçakla ülkelerine gönderildi Tur minibüsü kazasında yaralanan Arap turistler ambulans uçakla Suudi Arabistan'a gönderildi Tur minibüsü kazasında yaralanan Arap turistler ambulans uçakla Suudi Arabistan'a gönderildi
Kaynak: DHA

Suudi Arabistan, Güneysu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'deki kazada yaralanan 8 kişi, ambulans uçakla ülkelerine götürüldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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