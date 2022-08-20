Kaza, ilçeye bağlı Asmalı Irmak köyünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Bölgeye Trabzon 'dan gezmeye gelen Arap turistleri taşıyan 61 S 3434 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu toprak duvara çarptıktan sonra 53 RT 658 plakalı çift kabin aracın üzerinde devrildi. Kazada minibüs şoförü ile birlikte yolculardan 2'si ağır yaralanırken, yaralı toplam 25 kişi olay yerine gelen çok sayıda ambulansla Rize'deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - RİZE

Kaynak: İHA

Güneysu, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Rize'de Arap turistleri taşıyan tur minibüsü devrildi: 3'ü ağır 25 yaralı - Son Dakika

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