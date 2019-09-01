Rize'nin Güneysu ilçesinde kamp kurmak için gittikleri Handüzü Yaylası'ndaki ormanlık alanda...
11 saat önce
Rize'nin Güneysu ilçesinde kamp kurmak için gittikleri Handüzü Yaylası'ndaki ormanlık alanda kaybolan 6 kişilik gruba ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:41 Kaynak: İHA
Rize'nin Güneysu ilçesinde kamp kurmak için gittikleri Handüzü Yaylası'ndaki ormanlık alanda kaybolan 6 kişilik gruba ulaşıldı. - RİZE
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