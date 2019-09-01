Son Dakika Haberleri: Rize'nin Güneysu ilçesinde kamp kurmak için gittikleri Handüzü Yaylası'ndaki ormanlık alanda...
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Rize'nin Güneysu ilçesinde kamp kurmak için gittikleri Handüzü Yaylası'ndaki ormanlık alanda...

11 saat önce

Rize'nin Güneysu ilçesinde kamp kurmak için gittikleri Handüzü Yaylası'ndaki ormanlık alanda kaybolan 6 kişilik gruba ulaşıldı.

Rize'nin Güneysu ilçesinde kamp kurmak için gittikleri Handüzü Yaylası'ndaki ormanlık alanda..., System.String[]

Rize'nin Güneysu ilçesinde kamp kurmak için gittikleri Handüzü Yaylası'ndaki ormanlık alanda kaybolan 6 kişilik gruba ulaşıldı. - RİZE

Güneysu, Rize, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:41 Kaynak: İHA
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