Rize'de tur midibüsü devrildi: 24 yaralı - Son Dakika
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Rize'de tur midibüsü devrildi: 24 yaralı

20.08.2022 18:26
Rize'de tur midibüsü devrildi: 24 yaralı

RİZE'nin Güneysu ilçesinde turistleri taşıyan tur midibüsü, istinat duvarına çarptıktan sonra devrilerek metrelerce sürüklendi.

RİZE'nin Güneysu ilçesinde turistleri taşıyan tur midibüsü, istinat duvarına çarptıktan sonra devrilerek metrelerce sürüklendi. Kazada 3'ü ağır 24 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde ilçesinin Asmalıırmak köyünde meydana geldi. İlçedeki Kıbledağı Camisi'ni ziyaret eden turistleri taşıyan 61 S 3434 plakalı midibüs, dönüş yolunda sürücünün kontrolünden çıkarak, istinat duvarına çaptı. Ardından devrilen midibüs metrelerce sürüklendi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 24 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına koşan çevredeki köy sakinlerinin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


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Rize'de turist midibüsü duvara çarparak devrildi! 3'ü ağır çok sayıda yaralı var Rize'de turist midibüsü duvara çarparak devrildi! 3'ü ağır çok sayıda yaralı var Rize'de tur midibüsü devrildi, 24 yaralı Rize'de tur midibüsü devrildi, 24 yaralı
Kaynak: DHA

Güneysu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de tur midibüsü devrildi: 24 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Rize'de tur midibüsü devrildi: 24 yaralı - Son Dakika
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