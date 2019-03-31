Rize'nin Hemşin İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Halim...

Rize'nin Hemşin ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Halim Kazim Bekar kazandı.

Rize'nin Hemşin ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Halim Kazim Bekar kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Halim Kazim Bekar 764, CHP adayı Şakir Bozak 330, MHP adayı Muhammet Sağlam 40 oy aldı.



-Bekar'ın özgeçmişi-



Halim Kazım Bekar, 1971 yılında Hemşin'de doğdu.



Tahsil hayatını Hemşin'de tamamladıktan sonra 1988 yılında ticarete atıldı. 22 yıllık ticaret hayatının ardından 2001 yılında AK Parti'nin kurulmasıyla kurucu İlçe Başkan Yardımcısı olarak siyasete adım attı. 6 yıl İlçe başkanlığı yaptıktan sonra, 2009 yerel seçimlerinde belediye başkanı seçildi. 10 yıldır bu görevi yürüten Bekar, yeniden aday gösterildi.



Bekar, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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