Rize'de meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu 2 saat ulaşıma kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Rize'de meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu 2 saat ulaşıma kapandı

22.03.2022 13:20

Rize'de meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu 2 saat ulaşıma kapandı Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Rize'de meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu 2 saat ulaşıma kapandı

RİZE - Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Heyelan ilçeye bağlı bağlı Levent köyünde bu sabah saat 07.30 sırlarında meydana geldi. Hemşin-Pazar karayolu kaya düşmesi sonucu yol kapandı. İki ilçeyi birbirine bağlayan yol Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 2 saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

Rize'de meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu 2 saat ulaşıma kapandı
Rize'de meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu 2 saat ulaşıma kapandı
Rize'de meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu 2 saat ulaşıma kapandı
Rize'de meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu 2 saat ulaşıma kapandı
Rize'de meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu 2 saat ulaşıma kapandı

YORUMLAR
500
Rize'de heyelan nedeniyle Pazar-Hemşin yolu trafiğe kapandı Rize'de heyelan nedeniyle Pazar-Hemşin yolu trafiğe kapandı Son dakika haber | Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü açıldı (2) Son dakika haber | Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü açıldı (2)

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu 2 saat ulaşıma kapandı - Son Dakika


Son Dakika
14:08 AB'ye kaçak girmeye çalıştı ama yapamadı! Ukraynalı eski milletvekilinin eşinin üzerinden milyonlarca dolar nakit para çıktı
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
14:05 Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!
14:03 Tırın çarptığı çekici sürücüsü yaşamını yitirdi, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu
13:52 Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Safiye doktorla görüşmeyi sonunda kabul edecek mi?
13:50 Bardaki eski buzdolabını açan inşaat işçileri, gözlerine inanamadı! 10 yıl önce kaybolan adamın cesedini buldular
13:48 Samsun'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu! Kalp rahatsızlığı varmış
13:39 Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Sanem'in tuzağı, Bora'yı çileden çıkartacak!
13:33 Fenerbahçe'de şaşırtan adaylık! Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için harekete geçti
13:32 Moskova yönetimi, Kiev'de vurulan AVM'nin görüntülerini yayınladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 14:40:16. #1.11#
SON DAKİKA: Rize'de meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu 2 saat ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement