Ovit Yaylası'nda düzenlenen etkinlikte 'Eren Bülbül' unutulmadı - Son Dakika
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Ovit Yaylası'nda düzenlenen etkinlikte 'Eren Bülbül' unutulmadı

14.08.2022 21:15
Ovit Yaylası'nda düzenlenen etkinlikte 'Eren Bülbül' unutulmadı

RİZE'nin İkizdere ilçesi Ovit Yaylası'nda, bu yıl 22'ncisi düzenlenen Ekşioğlu Vakfı Ovit Yayla Festivali'ne davet edilen Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun adına ağıt yazan Ceren Ece Öksüz'ün okuduğu ağıtı dinledi.

RİZE'nin İkizdere ilçesi Ovit Yaylası'nda, bu yıl 22'ncisi düzenlenen Ekşioğlu Vakfı Ovit Yayla Festivali'ne davet edilen Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun adına ağıt yazan Ceren Ece Öksüz'ün okuduğu ağıtı dinledi. Etkinliğe katılan binlerce kişi duygusal anlar yaşadı.

İkizdere'nin Ovit Yaylası'nda 22'ncisi düzenlenen Ekşioğlu Vakfı Ovit Yayla Festivali ikinci gününde renkli görüntülere sahne oldu. Rize, Trabzon ve Erzurum'dan gelen yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı etkinlikleri Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ile belediye başkanları, kaymakamlar ile il protokolü izledi. Sandalye kapma, yumurta taşıma, çuval ve bayrak kapma yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Yarışlarda yarım, çeyrek ve gram altın hediye edildi.

OVİT ZİRVESİNDE RİZE BEZİ DEFİLESİOvit Yaylası zirvesinde Rize Bezinden dikilen kıyafetlerle düzenlenen defile büyük beğeni topladı. Elbiseler, gömlekler ve abiye kıyafetlerden oluşan defile ilgiyle takip edildi.ANNE AYŞE BÜLBÜL, OĞLUNA YAKILAN AĞITI DİNLEDİ

Etkinliklere davet edilen Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun adına ağıt yazan Ceren Ece Öksüz'ün okuduğu ağıtı dinledi. Duygusal anların yaşandığı programda Ayşe Bülbül'e Ekşioğlu Vakfı Başkanı Süleyman Ekşi tarafından, Eren Bülbül'ün resminin yer aldığı tablo hediye edildi.


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Kaynak: DHA

Eren Bülbül, İkizdere, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ovit Yaylası'nda düzenlenen etkinlikte 'Eren Bülbül' unutulmadı - Son Dakika

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