Rize'de eski cezaevinin bulunduğu alan, sosyal tesise dönüştürülüyor - Son Dakika
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Rize'de eski cezaevinin bulunduğu alan, sosyal tesise dönüştürülüyor

12.08.2022 15:06
Rize'de eski cezaevinin bulunduğu alan, sosyal tesise dönüştürülüyor

RİZE'nin İkizdere ilçesinde 1985 yılında boşaltılan zaman içinde yıkılıp harabeye dönen cezaevi binasının bulunduğu alana sosyal tesis yapılacak.

RİZE'nin İkizdere ilçesinde 1985 yılında boşaltılan zaman içinde yıkılıp harabeye dönen cezaevi binasının bulunduğu alana sosyal tesis yapılacak. İkizdere Kaymakamı Hacı Kerim Meral, "Bu tesisimizin hizmete geçmesi ile birlikte vatandaşların akıllarında kalan kötü anılar silinmiş olacak" dedi.

İlçede 1000 dönüm arazi üzerine inşa edilen ve 1985 yılında boşaltılan cezaevi binası, yıllarca atıl durumda kaldı. Zaman içinde yıkılarak harabeye dönen binanın bulunduğu alan, ilçede arazi sıkıntısı baş gösterince kaymakamlıkça temizlendi. Söz konusu alana, sosyal tesis yapılması kararlaştırıldı. Tesis inşası için çalışmalara da başlandı.

İkizdere Kaymakamı Hacı Kerim Meral, ilçede düz arazilerden mahrum olduklarını belirterek "Yaşanan arazi sıkıntısı nedeniyle atıl durumdaki bu alanın değerlendirilmesi gerektiğini düşündük. İlçenin ihtiyacı olan sosyal alana dönüştürme kararı aldık. İkizdere'de yaşayanların nefes alabileceği, ailece gelip dinlenebilecekleri, sosyal hayatlarını zenginleştirebilecekleri bir alana dönüştürebilmek için çalışmalara başladık" dedi.'KÖTÜ ANILAR SİLİNMİŞ OLACAK'

Cezaevinden geriye kalan orijinal bahçe duvarlarını bozmadan, koruyarak, sahada çalışmalara başladıklarını belirten Meral, "Burada açılacak tesislerle, çocuk oyun alanlarıyla, spor alanlarıyla, ilçemiz için iyi bir yaşam alanı olacak. İlçede bazı suçlardan dolayı, bu cezaevinde yatmak zorunda kalan vatandaşlar var. Yaptığım halk ziyaretlerinde bir vatandaşımız cezaevinde 6 ay yattığını ve orayı gördükçe kötü anılarının aklına geldiğini söylemişti. Hatta buraya yapılacak güzel bir tesisle, kötü hatıraların silineceğini belirtmiştiler. Bu tesisimizin hizmete geçmesi ile birlikte vatandaşların akıllarında kalan kötü anılar silinmiş olacak" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

İkizdere, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de eski cezaevinin bulunduğu alan, sosyal tesise dönüştürülüyor - Son Dakika

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