Rize'nin İkizdere İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Hakan...
1 saat önce
Rize'nin İkizdere ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Hakan Karagöz kazandı.
Rize
'nin İkizdere
ilçesinde belediye başkanlığını MHP
adayı Hakan Karagöz
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Hakan Karagöz 742, AK Parti
adayı Ali Fuat Yıldırım
716, İYİ Parti
adayı Panbuli Tüfenk
5 oy aldı.
Karagöz'ün öz geçmişi -
Hakan Karagöz, 1966 yılında Rize'de doğdu. Ailesi ile İstanbul
'a yerleşen Karagöz, eğitimini burada tamamladı. Uzun yıllar tekstil işi ile uğraşan Karagöz, 7 yıl otomobil sporu yaparak milli sporcu olarak yarıştı.
Sivil toplum örgütlerinde görev alan Karagöz, evli ve 2 kız çocuğu babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:24 Kaynak: AA
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