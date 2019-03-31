Son Dakika Haberleri: Rize'nin İkizdere İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Hakan...

Rize'nin İkizdere İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Hakan...

1 saat önce

Rize'nin İkizdere ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Hakan Karagöz kazandı.

Rize'nin İkizdere İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Hakan..., System.String[]
Rize'nin İkizdere ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Hakan Karagöz kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hakan Karagöz 742, AK Parti adayı Ali Fuat Yıldırım 716, İYİ Parti adayı Panbuli Tüfenk 5 oy aldı.

Karagöz'ün öz geçmişi -

Hakan Karagöz, 1966 yılında Rize'de doğdu. Ailesi ile İstanbul'a yerleşen Karagöz, eğitimini burada tamamladı. Uzun yıllar tekstil işi ile uğraşan Karagöz, 7 yıl otomobil sporu yaparak milli sporcu olarak yarıştı.

Sivil toplum örgütlerinde görev alan Karagöz, evli ve 2 kız çocuğu babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:24 Kaynak: AA

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