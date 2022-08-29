Rize'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Rize'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

29.08.2022 19:25
Rize'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Rize'nin İkizdere ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu oluşan kazada 1 kişi yaralandı.

Rize'nin İkizdere ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu oluşan kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçe merkezi girişinde saat 16.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize istikametine gitmekte olan Arif A. yönetimindeki 44 AV 951 plakalı otomobil, Of istikametinden gelerek Erzurum'a giden Abdullah A. yönetimindeki 61 FC 076 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Abdullah A.'nın kullandığı otomobil takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ters dönen araçtaki sürücüyü araçtan çıkartarak olay yerindeki ilk müdahalesini yaptı. Yaralı, ambulans ile Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arif A.'nın kullandığı otomobilde ise maddi hasar oluşurken, can kaybı ve yaralanan olmadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

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Rize'nin doğusunda kısa süreli kuvvetli sağanak bekleniyor Rize'nin doğusunda kısa süreli kuvvetli sağanak bekleniyor Rize'de ağaca çıkarak meyve yiyen iki ayı görüntülendi Rize'de ağaca çıkarak meyve yiyen iki ayı görüntülendi
Kaynak: İHA

İkizdere, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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